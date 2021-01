La Argentina reclamó que la OPS corrija cómo nombra a las Islas Malvinas

La Argentina le reclamó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que corrija la denominación que ese organismo hace de las Islas Malvinas, al llamarlas también “Falkland Islands” en sus informes sobre coronavirus.

Aparecen allí "incorrectamente identificadas", fue el reclamo presentado por la representante argentina ante ese organismo, Cecilia Villagra, durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El planteo fue hecho luego de la presentación del reporte sobre coronavirus que hizo el subdirector de la OPS, el brasileño Jarbas Barbosa. Allí, ante los 34 miembros activos de la OEA, el archipiélago argentino fue presentado con la denominación con que es reivindicado por la ocupación británica.

En su intervención, Villagra dijo que el reporte le atribuía al territorio "una toponimia incorrecta que la República Argentina no reconoce y que, incluso, no es propia de las declaraciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas que anualmente adopta la Asamblea General de la OEA".



Inmediatamente pidió que "dicho error sea corregido, sobre todo entendiendo" que el informe de la OPS "va a ser circulado como un documento de la OEA".



Barbosa explicó por su parte que la OPS se rige por la recomendación de las Naciones Unidas y que cuando menciona a las islas aclara que "existe una disputa entre los gobiernos de Argentina y del Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas/Falkland". Y destacó que ese es el criterio "estándar" de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Barbosa añadió que "desafortunadamente esta nota de descargo no quedó visible, pero eso no significa una opinión nuestra sobre la disputa".



Fuentes de la Cancillería dijeron que Villagra hizo la reclamación "por instrucción" del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá en línea con la declaración aprobada en la última asamblea de la OEA, donde el organismo recomendó que los gobiernos de Argentina y Reino Unido reanuden las conversaciones para una solución pacífica al conflicto por la soberanía de las islas.