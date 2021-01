Ataque a la planta de LT3

La planta transmisora de LT3 AM 680 fue foco de un nuevo ataque de vandalismo que ocasionó el corte de los cables de alimentación, dejando a la radio, otra vez, fuera del aire. El Sindicato de Prensa de Rosario "se comunicó con funcionarios del Ministerio de Seguridad para solicitar una audiencia con el fin de plantear la necesidad de que se tomen medidas urgentes para prevenir hechos, que no se limitan a pérdidas materiales sino que también afectan la propia continuidad de la AM".

"La serie de hurtos y actos de destrucción del predio y de los equipos de la planta transmisora preocupa al gremio de Prensa y a lxs trabajadorxs de LT3 y hace pensar que hay una clara intencionalidad de silenciar definitivamente la radio más antigua de la ciudad", dijo el SPR. Estos ataques comenzaron a registrarse en marzo y se reiteraron con una frecuencia sorprendente. Los últimos episodios de vandalismo datan del pasado 16 y 17 de diciembre. Por eso, el SPR, sostiene que la intervención del Estado es fundamental.