"Crisol", historias de migrantes en El Nueve

Son historias pequeñas de personas comunes. Vidas como las de cualquiera que recobran significancia por lo que representan. Todas son partes de las nuevas corrientes migratorias latinoamericanas que llegaron a la Argentina en el nuevo siglo en busca de educación, trabajo o sueños por cumplir. Todas se asentaron en el sur del Conurbano bonaerense. Y sus historias, que no son célebres, son las de muchos inmigrantes de los países de la región que con esfuerzo y esmero viven alejados de sus familias en una sociedad que no siempre los acoge con amabilidad. Esas voces forman parte de Crisol, la serie documental que El Nueve emite todos los domingos a la medianoche, dándole voz a los que no siempre la tienen.

Escrita y dirigida por Roly Santos, Crisol cuenta en ocho capítulos historias minimalistas de hombres y mujeres de distintas edades provenientes de distintos países de Latinoamérica. Producida mediante un concurso abierto por la Universidad de Quilmes, y realizada por la productora Romana Audiovisual, la serie se propone conocer la vida y el parecer de quienes eligieron Argentina para emigrar de sus países. En el capítulo de este domingo 31, Crisol emitirá Marchas, zapatos y planetas, donde contará la historia de tres estudiantes: Cony (chilena, hija de militar, que lucha por la gratuidad educativa en su país natal), Isis (mexicana, cuyos padres la dejaron seguir sus estudios en Argentina antes de que se quede en Ciudad de Juárez), y Eduardo (un físico peruano al que al llegar a Ezeiza lo demoraron por su aspecto físico).