Ocasio-Cortez contó que sufrió un abuso sexual y lo comparó con el asalto al Capitolio

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dio detalles de lo que pasó el día del ataque al Capitolio en un vivo que hizo a través de su cuenta de Instagram y comparó el trauma que le generó la experiencia con una situación de abuso sexual que sufrió y que contó ahora por primera vez. “Esta gente que nos dice que deberíamos pasar a otro tema, olvidarnos de lo que pasó, que no es tan grave y que nosotros deberíamos disculparnos usan las mismas tácticas que usan los abusadores”, afirmó la joven política en referencia a sus pares del Partido Republicano que todavía apoyan al expresidente Donald Trump.

"Soy una sobreviviente de una agresión sexual y no se lo he contado a mucha gente en mi vida", dijo Ocasio-Cortez durante el video que subió a sus redes sociales e hizo especial hincapié en el trauma que generan las experiencias de violencia o abusos y cómo pueden revivirse al experimentar una vivencia similar.

La integrante de la Cámara de Representantes sostuvo que sus compañeros republicanos que alentaron el ataque supremacista al Capitolio el último 6 de enero o que incluso “tuitearon las ubicaciones de los legisladores” deben ser responsabilizados por lo que hicieron.

“Sin responsables, sin confrontar el daño que se causó, la pérdida de vidas y el trauma infligido, no solo en mí y en otras personas, sino en toda la comunidad, no podemos seguir adelante, no podremos sanar -afirmó Ocasio-Cortez-. Lo que nos están pidiendo cuando nos dicen que pasemos a otra cosa es que nos olvidemos para que puedan hacer lo mismo”.

La joven demócrata contó también que la mañana del día del ataque ella se había dado la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y que, después, volvió a su oficina con uno de sus asesores. Mientras buscaba qué pedir para almorzar, Ocasio-Cortez escuchó golpes en su puerta “como si quisieran tirar la puerta abajo”. “(Mi asesor) me dijo ‘corré y escondete’”, recordó.

"Me escondí atrás de la puerta del baño y escucho que alguien entra a mi oficina gritando '¡¿dónde está ella?!'. Y ese fue el momento en el que pensé que todo se terminaba", relató Ocasio-Cortez.

El hombre resultó ser un policía que le indicó que debía dirigirse a otro sector del Capitolio, aunque la representante subrayó que el agente no se identificó en ningún momento, que no le dio especificaciones de dónde debía esconderse ni le ordenó llevar el equipamiento de emergencia designado para estas situaciones.

Ocasio-Cortez y su asistente se refugiaron con otra congresista demócrata, Katie Porter, quien le prestó un par de zapatillas para que pudiera correr dentro del Capitolio “para salvar su vida", en caso de que fuera necesario, y ropa deportiva para disimular su apariencia.

Al día siguiente del ataque, la joven política aseguró que tuvo miedo de morir durante el ataque de los partidarios de Donald Trump.