Campazzo, ausente pero sin lesión grave

Facundo Campazzo no tiene ninguna lesión de gravedad en su rodilla derecha, pero igualmente no jugará ante Sacramento King este sábado, porque le sigue doliendo la molestia en la articulación. El base argentino probó en el calentamiento para ver si podía ser de la partida, pero finalmente el equipo informó que el jugador no estará disponible para el entrenador de Denver Nuggets, Michael Malone.

Tras la lesión sufrida el jueves ante Los Angeles Lakers, Campazzo fue sometido a una resonancia magnética que mostró que no hay ninguna lesión de gravedad, por lo que el jugador intentó probar en el calentamiento. Sin embargo, sintió algunas molestias, por lo que prefirió cuidarse para terminar de recuperarse. "Si bien intentó ver si podía en la entrada en calor, Facu volvió a sentir dolor y finalmente quedó descartado para el partido ante Sacramento", informó su equipo de comunicación en las redes sociales.

El próximo compromiso de los Nuggets será el lunes ante Milwaukee Bucks, donde se espera que el argentino pueda estar. "Será nuevamente evaluado el lunes. Está de buen ánimo y enfocado en recuperarse lo más pronto posible", completó su gente de prensa. La presencia de Campazzo en la rotación de Malone era muy importante, ya que otros dos compañeros del juego externo de Denver como Gary Harris y PJ Dozier sufren molestias musculares y se perderán varios partidos, mientras que una de las estrellas del equipo, el canadiense Jamal Murray, tampoco pudo estar ante los Kings por una lesión en la rodilla izquierda.