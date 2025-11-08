Poco después de la medianoche, en un bar de Villa Crespo, el musicalizador puso a sonar “Magic”, de The Cars. El 95 por ciento de la concurrencia, incluyendo el encargado del lugar, es zillennial, por lo que ni siquiera sospechan que la canción fue un hit a mediados de la década de los 80, y mucho menos que el cantante de esa banda, Ric Ocasek, fue uno de los productores discográficos de artistas en ascenso con la puntería más certera y el mayor promedio de éxitos en ese rubro. Justamente a unas pocas cuadras de ahí, en el Movistar Arena, recién se había celebrado el 30 aniversario de uno de los álbumes a los que el desaparecido músico ayudó a convertir no sólo en uno de los mejores discos de los años 90, sino también en uno de los debuts más potentes de los que se tenga recuerdo: el de una banda llamada Weezer.

Tanto así que todavía pone la piel de gallina escuchar “Buddy Holly”, tema que sintetiza la sinergia entre las voces melodiosas patentadas por The Beach Boys y esa tracción guitarrera que el grunge creó a partir del cruce del punk y del metal. Lo que le dio forma a una nueva mutación estilística, en sintonía con lo que pululaba en California en aquella época. Aunque, a su vez, terminó modernizando la identidad del power pop. Con ese temazo, Weezer consumó en la noche del miércoles su dilatado estreno en los escenarios porteños, al mismo tiempo que cerraba el repaso de su primer álbum de estudio: titulado igual que la banda, pero conocido popularmente como The Blue Album (esto se debe a su tapa, ilustrada por una foto del grupo delante de un fondo azul liso).

Más allá del éxito de ventas que significó, este álbum debut (se calcula que hasta 2009 vendió 15 millones de copias), como bien lo representa la foto de su tapa, fue la banda de sonido de un segmento generacional incomprendido e invisible para el rock. Parecía inconcebible que unos nerds pudieran hacer canciones tan cancheras, hasta que apareció este disco, considerado la piedra angular del “rock friki” (conocido en inglés como “geek rock”). Tuvo a manera de precedente a artistas con propuestas poco convencionales, entre los que sobresalen Frank Zappa, The Residents, Devo o Rush; en tanto que su sucesión dio pie a grupos punk del calibre de The Descendents y a los submovimientos “egg pop” y “wizard rock” (wrock), inspirado en la cosmogonía de Harry Potter.

En la cola de ingreso al estadio, sobre la calle Humboldt, el frikismo local dijo presente, condimentando una audiencia particular y variopinta. Sin embargo, fue llamativo ver tantas remeras de Blur. Y lo más curioso es que tiene lógica. Sucede que unas pocas semanas luego de la salida del álbum Parklife, apareció el Álbum azul y surgieron las similitudes: estribillos pegadizos, guitarras distorsionadas y melodías para tirar por la ventana. Esto coincidió con que al movimiento grunge no le simpatizaba para nada la imagen de Weezer, por más que su laburo sónico fuera brillante. Su intención era que las guitarras y el bajo fueran un mismo instrumento retumbando en el unísono, al tiempo que en la grabación del disco pidieron que las violas se mezclaran con el mismo volumen de “Creep”, himno seminal de Radiohead.

La primera vez que Weezer tocó el disco completo fue en 2010, en el Memories Tour. Muchos años después, en diciembre de 2023, el cantante y guitarrista del grupo, Rivers Cuomo, en una entrevista asomó sus ganas de conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut, lo que la banda confirmó en febrero siguiente a través de su perfil de Facebook. La gira Voyage to the Blue Planet, cuyo lanzamiento estuvo acompañado por la publicación de una edición especial del álbum que incluye material inédito, arrancó en septiembre de 2024 e involucró inicialmente a Norteamérica. Esto les vino muy bien para sacarse el sinsabor que les dejó la cancelación de una residencia en Broadway, donde presentarían el proyecto SZNZ, basado en la homónima colección de EPs editados en 2022.

Es curioso que la única manera que encontraron para acceder a lugares del mundo en los que nunca estuvieron fue mediante la celebración del 30 aniversario de The Blue Album. De eso dio constancia el frontman en una de las pocas peroratas que encaró: “Esperamos mucho tiempo para venir hasta acá”, dijo promediando la mitad del show. Antes que revisitar el repertorio de un tirón, el cuarteto fue alternando estas canciones con algunos otros clásicos de su obra. Tampoco llegaron a respetar el orden del tracklist, y hasta tuvieron el tupé de dejar afuera la fabulosa “The World Has Turned and Left Me Here”, por lo que tocaron nueve de los diez temas. Lo que sí hicieron fue preservar la identidad sonora de las composiciones, con algunos pequeños ajustes, en algunos casos atestados por el violero Brian Bell.

Así como en el disco, la banda salió a escena haciendo esa suerte de vals ruidoso “My Name Is Jonas”, seguida por su hit medio vaquero “Dope Nose”, de su trabajo Maladroit (2001). Regresaron al Álbum azul con la desfachatada “No One Else”, escoltada por uno de esos raros temas suyos en los que casi no hay guitarras: “Perfect Situation”. Bajaron un cambio con algo de su nueva cosecha, “Run, Raven, Run”, a la que le mecharon un pedacito de “Pacific Sunset”. La rockearon con su malicioso hit “Hash Pipe”, para luego flirtear con el punk pop con otra de su debut: "Surf Wax America", donde destacó el baterista John Freese (veterano músico sesión de un sinnúmero de artistas), quien reemplazó al histórico Patrick Wilson, que esta vez se colgó la guitarra.

Reincidieron en el álbum cumpleañero con la power popera “Undone - The Sweater Song” y el doo wop yeitero “Holiday”, que contrastaron con la sensiblera “Island in the Sun”, de The Green Album (2001). Pogo va, pogo viene, invocaron una más de hace 30 años, “In the Garage”. Innecesario el cover de “Enter Sandman”, de Metallica, no sumó nada. Entonces llegó el momento indie, por cortesía del disco Pinkerton. De ahí eligieron “Why Bother?”, "You Gave Your Love to Me Softly”, “Pink Triangle” y “I Just Threw Out the Love of My Dreams”, con el bajista Scott Schriner al frente. Si en “Berverly Hills” metieron en su letra a Buenos Aires, en “Pork and Beans” estuvo Maradona. Aún faltaba por hacer “Say It Ain't So” y “Buddy Holly" para coronar un recital de una hora y veinte. Cortito, al pie y efectivo.