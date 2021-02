Vuelta a las aulas: Autoconvocados aseguran que no hay condiciones en Salta

Los delegados de Docentes Autoconvocados de 20 departamentos de la provincia de Salta se reunieron este fin de semana para discutir sobre el regreso a la presencialidad proyectada para el 1 de marzo. Aseguraron que representará un riesgo sanitario para la comunidad educativa si se retorna a las aulas bajo las actuales condiciones que ofrece el Gobierno de Salta.

Ya en julio del año pasado, el sector realizó una encuesta a la docencia. El 52% señaló que preferiría volver cuando finalice la pandemia, aunque aseguraban que si llegaba a optar por volver ahora a la presencialidad, debería ser solo dos veces a la semana. Para ese entonces, destacaban problemáticas en el cuidado, fallas en la infraestructura de las escuelas y el traslado de los miembros de la comunidad.

"Nos dimos cuenta de que todo lo que salió en la encuesta 2020 fue prácticamente lo que sucedió", señaló a Salta/12 la delegada de La Caldera, Sandra Nieva, designada vocera por los delegados docentes. En ese punto, destacó que en julio un sector de la docencia pedía que recién se regrese a la escolaridad presencial cuando esté la vacuna, y "prácticamente se espera que suceda, pero sabemos que la vacuna no va a llegar a tiempo", cuestionó.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia aún no informó cómo será el operativo de vacunación a los maestros. Sin embargo, algunos docentes ya están dando clases, como es el caso de las escuelas con régimen de verano. En la última conferencia de prensa de la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la provincia, Roxana Celeste Dib, confirmó que los docentes que se encuentran enseñando en las 19 escuelas con régimen de verano, ubicadas en los departamentos Los Andes, La Poma y San Carlos, aún no fueron vacunados.

Ante el debate nacional que se generó en torno a la vuelta a la presencialidad, Nieva aseguró que termina siendo "preocupante la situación" en Salta. "Muchas posturas manifiestan que es un gran riesgo sanitario porque las condiciones no están dadas", expresó. En ese sentido, aseguró que el balance que se pudo hacer de 2020 es "bastante negativo" ya que consideran que no hubo preparación para este año. "Uno entiende que el año pasado nos tomó por sorpresa a todos, pero fueron 10 meses para preparar las instituciones y no se hizo", subrayó.

Los Autoconvocados tienen representación en 20 de los 23 departamentos de Salta y, según lo que pudieron recabar, el 50% de los establecimientos educativos de la provincia no están en condiciones para abrir las puertas a los estudiantes. "Al menos la mitad de las escuelas tienen inconvenientes con el agua y los sanitarios", agregó la delegada.

La preocupación sobre el estado edilicio de los establecimientos se reitera, como sucedió en la encuesta de julio del año pasado. Allí, un 48.5% indicaba que las condiciones de sus escuelas eran regulares, y un 21.7%, directamente decía que eran malas. Un 26.2% señalaba que eran buenas, y el resto, opinaban que eran muy buenas.

Ante este escenario, "desde Autoconvocados responsabilizamos al gobierno porque desde el año pasado que hemos presentado notas, encuestas y no pasó nada". "No hubo apertura y evidentemente no la va a haber", reclamó Nieva. Además, dijo que esta semana el sector decidirá acciones de movilización en la provincia.

También pidieron conocer con claridad los montos enviados a cada municipio para la refacción de escuelas, ya que indicaron que algunos lo recibieron pero no iniciaron las arreglos. La delegada añadió que estos casos se presentaron en Metán, San Antonio de los Cobres y Rosario de Lerma. En la visita que realizó a Salta a mediados de enero, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, comunicó que se invirtieron 55 millones de pesos para la refacción de 104 escuelas.

El planteo sobre infraestructura también va en línea con lo discutido por los gremios docentes junto al ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa. Allí señalaban que existen muchas escuelas que no cuentan con agua potable. En esa ocasión los gremios responsabilizaron al Gobierno de Salta por entender que accionó de forma tardía el plan de retorno.

Solo hay incertidumbre

A la cuestión edilicia, los docentes siguieron sumaron otras falencias. Uno de esas refiere a la normativa. A modo de ejemplo, Nieva explicó que aún no hay claridad sobre el amparo que tendrán los docentes de parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y en el caso de los estudiantes, desde el seguro social.

Además, afirmó que los docentes que han pedido ser exceptuados por ser parte de los grupos de riesgo, aún "tienen la duda de cómo va a ser la figura legal" que los contenga. "No sabemos si les van a dar licencia, si van a seguir en el cargo, o cómo será un posible trabajo virtual", señaló. Según su visión, "sólo hay incertidumbre, porque no se saben cuáles son los criterios de salud laboral que se van a considerar".

También sumó como requisito indispensable para volver a las aulas el envío efectivo de recursos económicos para la compra de insumos biosanitarios, como alcohol en gel o lavandina. Indicó que la partida de este año aún no fue enviada y sólo se cuenta con lo que enviado desde octubre, cuando se retomaron algunas actividades en las escuelas.



Otra de las falencias que resaltaron los Docentes Autoconvocados tiene que ver con la cuestión curricular para este año y bajo el nuevo contexto. "No hemos tenido capacitaciones para la práctica docente que nos permitirían priorizar los contenidos y evaluar de una forma distinta", expresó. Señaló que esto es particularmente importante porque el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales para los distintos niveles educativos de la provincia dispuso que habrá clases presenciales dos o tres veces por semana y que dependería de los grupos de alumnos que se armen en cada aula. "Los chicos no van a a ir toda la semana y para eso hay que hacer una adaptación curricular, pero no hemos sido capacitados", aseguró.

Además, dijo que si se piensa una enseñanza bimodal, el Gobierno debe tener en claro que "la virtualidad es imposible en Salta". A modo de ejemplo, dijo que en La Caldera, sólo el 30% de los alumnos accedió a la virtualidad y que el resto no tenía internet en sus hogares o no contaban con dispositivos adecuados.

En relación a las paritarias, los Autoconvocados exigieron que se salde la deuda pendiente de los acuerdos 2020 que no se negociaron desde julio, cuando se cumplió el primer acuerdo firmado. También la Mesa Intergremial de Salta hizo este pedido. En cuanto a este año, Nieva aseguró que ni bien el gobierno provincial formule su primera oferta salarial, el sector llamará a una asamblea.

Posibles desplazamientos

Los docentes de Salta tienen la posibilidad de pedir "traslados" ante la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina. Nieva explicó que "en diciembre tenían que salir (las reubicaciones) porque ahí los docentes se hacen presentes en la nueva institución, pero eso no sucedió".

Los argumentos esgrimidos desde la cartera educativa indicaban que la demora es a causa de la pandemia y la dificultad de hacerlo virtualmente. El proceso que debe ser cerrado por la Secretaría Técnica del Ministerio "no está cerrado y esos docentes no saben cuál es su escuela destino", explicó la vocera.

Esta preocupación acarrea dos problemáticas. La primera es que si se decide iniciar el período lectivo 2021 y los docentes aún no han sido notificados, les dificulta la articulación previa que se debe hacer en la institución para el retorno efectivo 2021. Esto porque los maestros, y según el calendario académico, deben volver a los establecimientos el 17 de febrero para diagramar dicho plan.

Y el segundo problema hay indefinición sobre los cargos de 400 docentes interinos porque "un titular tiene la posibilidad de desplazar a un interino". El temor es que la Junta decida aprobar ciertos traslados sin tener en cuenta la situación de estos interinos. Sin embargo, según el Ministerio, "se establecía la continuidad de todo aquel que tenía cargo interino", afirmó Nieva.

Sumó que aún no hay fecha para las nuevas designaciones docentes porque no se dieron a conocer los cuadros de puntajes, siendo que en febrero tendrían que haber sido informados. "No hay nada y la Secretaría de Gestión Educativa, dijo que iban ser en marzo, pero los cargos tendrían que estar cubiertos el primero (de marzo) si es que deciden iniciar las clases ese día", alertó la vocera de los delegados.