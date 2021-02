El alto costo de salir de la indigencia

La línea de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires estuvo por encima de la calculada por el Indec para toda la economía: la canasta básica alimentaria, que releva el precio de los productos a los que debería acceder una persona para no ser considerada indigente, aumentó 42 por ciento desde enero del 2020. La canasta básica total, que amplía los productos de la canasta básica alimentaria y sirve de referencia para que una persona no sea considerada pobre de acuerdo a sus ingresos, aumentó 36 por ciento.

Una familia de cuatro personas (dos mayores de 35 años y dos menores de entre 6 y 9) propietarios de la vivienda necesitó en enero 28.791 pesos para no ser indigentes, y 54.366 pesos para no ser pobres. Los números se matizan al analizar otros tipos de hogares. Para un hogar compuesto por una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos, propietarios de la vivienda; deberán obtener ingresos por 14.537 para no ser considerados indigentes y de 26.952 para no ser considerados pobres.

Quien viva en un hogar unipersonal y tenga alrededor de 25 años con trabajo y propietario de la vivienda deberá ganar 9.440 para no ser indigente y 18.998 para no ser pobre viviendo en CABA. Hace un año, la cifra era de 6.525 y 14.110, respectivamente.

La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) mide desde 2008 el Sistema de Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la información de pobreza e indigencia, construye una estratificación de los hogares de la CABA en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios.

Para que un hogar de cuatro personas sea considerado dentro de los "sectores acomodados", el nivel más alto en la estratificación cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la canasta total del Sistema de Canastas de Consumo, el ingreso mínimo en el hogar debió sumar 267.199 pesos en enero de 2021.

Para ser considerado de clase media (hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la canasta totaly no alcanza 4 veces la canasta totaldel Sistema de Canastas de Consumo), los ingresos en ese hogar deben ser de entre 83.500 y 267.000 pesos.

Si en el hogar los ingresos se encuentran entre los 66.800 pesos y 83.500, la Ciudad los considera como un sector medio frágil, ya que el ingreso total mensual es de al menos la canasta total y no alcanza 1,25 veces la canasta totaldel Sistema de Canastas de Consumo. Por último, los no pobres pero vulnerables cuentan con ingreso total mensual de al menos la canasta básica tota, pero no alcanza la canasta total del Sistema de Canastas de Consumo. En enero, significaba que ganaban entre 54.000 y 66.800 pesos.