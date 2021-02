El oficialismo avanza con la modificación del impuesto a las Ganancias

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que eleva el piso del mínimo no imponible del impuesto a la Ganancias avanzará sin problemas también en el Senado. Desde el bloque del Frente de Todos aseguraron que la iniciativa será acompañado por sectores de la oposición y confirmaron que su tratamiento es una prioridad.

En ese marco, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, calificó hoy como "brillante" el proyecto de ley que busca reformar el impuesto a las Ganancias y adelantó que será recibido "con beneplácito" en la Cámara alta. Tras reunirse esta mañana con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el senador del Frente de Todos por Córdoba declaró que espera "un pronto tratamiento" en esa Cámara para su sanción definitiva en el Senado. "Esperamos que pueda darse tratamiento urgente en Diputados y llegue prontamente al Senado. Lo recibiremos con beneplácito el proyecto para el análisis, discusión y sanción de ley definitiva en nuestra Cámara alta", expresó el senador tras el encuentro.

El proyecto que fue presentado por Sergio Massa propone elevar el mínimo no Imponible para que no se les descuente el impuesto a los trabajadores que cobren un salario de hasta 150 mil pesos brutos. "Los beneficios de la ley son claros, los trabajadores que ganan hasta 150 mil pesos no pagarán ganancias y esto permitirá que más de 1.267.000 empleados y jubilados dispongan de más ingresos y fomente el consumo", subrayó.

Caserio informó que se entrevistó con Massa para conversar sobre los principales puntos y ventajas de la propuesta que comenzará a discutirse en Diputados. "Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado es necesario conocer todos los detalles del proyecto, que es muy beneficioso para muchos trabajadores y jubilados", remarcó. Para el legislador se trata de "una brillante iniciativa" que está llevando adelante "el presidente Alberto Fernández y todo el equipo de Diputados".

Según pudo saber Página/12, los senadores de Juntos por le Cambio esperarán el trámite en la Cámara baja para sentar públicamente su posición. Sin embargo, uno de los voceros del bloque anticipó que la intención de Juntos por el Cambio es acompañar el texto. "Nosotros tenemos un proyecto presentado en el mismo sentido en la Cámara de Diputados, lo lógico es apoyar la iniciativa. Más allá de eso el bloque va a esperar para ver como se desarrolla el debate en Diputados", confirmó un asesor a este diario.

Más allá del apoyo, lo cierto es que desde Juntos por el Cambio buscarán introducir algunos cambios en el texto durante su trámite en Diputados. En ese sentido, el secretario de la comisión de Presupuesto y uno de los referentes económicos de JxC en la Cámara baja, Luis Pastori, detalló: "apoyamos el proyecto porque beneficia a mucha gente, pero vamos a proponer cambios para hacerlo más progresivo y equitativo".

Por su parte, desde el oficialismo confirmaron que el texto cuenta con los votos para ser aprobado tanto en Diputados como en Senadores y que la extensión del trámite parlamentario dependerá de la cantidad de expositores. En ese contexto, el Frente de Todos espera sancionar la norma a mediados de marzo.

Si bien la iniciativa puede comenzar a tratarse en Comisión durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Presidente deberá firmar un decreto que incluya al proyecto en el temario para que pueda ser tratado en el recinto de la Cámara de DIputados antes de fin de año. Sin el decreto, la modificación del impuesto a las Ganancias tendrá que esperar hasta el 1 de marzo para poder ser debatida por el pleno del cuerpo.