Elton John y Michael Caine en una campaña para vacunarse contra el coronavirus

El gobierno británico apela al humor y a dos de las personalidades de la cultura más importantes de ese país para realizar una campaña comunicacional que impulse la vacunación contra el coronavirus. El cantante Elton John y el actor Michael Caine son los protagonistas de un spot del Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) para alentar a la población a vacunarse.

"Entre más gente se vacune, mayor es la probabilidad de erradicar la pandemia del coronavirus -dice Elton John-. Es realmente importante saber que las vacunas han atravesado normas de sanidad y calidad".

El spot -en clave cómica- muestra al cantante británico como si estuviera participando de un casting para protagonizar la campaña de vacunación contra la covid-19. Incluso debe fingir que es vacunado por una enfermera y luego canta el estribillo de “I’m still standing”, una de sus canciones más famosas.

Sin embargo, Elton John no se queda con el protagónico: es Michael Caine, sentado en un sillón, quien recibe la vacuna y es elegido por el director de casting. “Recién me acaban de dar la vacuna contra la covid. No duele. Y no hay mucha gente que sepa eso”, afirma el actor.