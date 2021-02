La justicia federal de la ciudad de Santa Fe aún no resolvió el pedido para que se revoque la prisión domiciliaria al genocida condenado a prisión perpetua Jorge Balla. El convicto amenazó a una una joven pareja que vive al lado de su casa y llegó a meterse por el tapial para intimidarles. "Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a agarrar por el patio", le gritó en diciembre a Juan --hijo de un ex preso político--. Antes, en junio, trató de pegarle. Daiana y Juan no pueden salir al patio. Pese a tener documentados los incumplimientos, presentados por el abogado Guillermo Munné, ni el Tribunal Oral Federal de Santa Fe ni la Fiscalía federal tomaron medidas para que el acusado cumpla la condena en un penal. "No sabemos qué hacer. Parece que los delincuentes somos nosotros", dice Daiana.