Zulemita Yoma: “Se fue luchándola”

“Se fue luchándola hasta el último momento, como lo hizo siempre, toda su vida”, expresó Zulemita Menem, hija del Carlos Saúl Menem, ex Presidente de la Nación que falleció esta mañana a los 90 años.

“Les quiero agradecer a todos por estar, y por todos los saludos que nos están haciendo llegar. Se fue en paz y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Se fue acompañado por nuestra familia, agarrado de la mano de mi mamá”, agregó.

Los restos del ex presidente, que falleció en el Sanatorio Los Arcos, serán velados en el Salón Azul de la Cámara de Senadores. En su breve intercambio con el canal de noticias C5N, Zulemita también indicó que todavía no se encuentra confirmado el horario del velatorio “hasta que no nos den las indicaciones de la Cochería”, pero sí confirmó que será a puertas abiertas.

También informó que el ex mandatario va a “descansar en el cementerio islámico, con mi hermano, a pesar de que él profesaba la religión católica”.

"Se podía o no estar de acuerdo pero fue un gran hombre, una gran persona, un gran amigo, no sabía de broncas, odios o divisiones. Voy a llevar con mucho orgullo su legado de paz, amor y fuerza", dijo Zulemita en la puerta del sanatorio Los Arcos.

Menem falleció hoy tras permanecer internado desde diciembre del año pasado como consecuencia de una infección urinaria. El Poder Ejecutivo ya decretó tres días de duelo nacional por su fallecimiento.