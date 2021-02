Carlos Menem y el recuerdo de todo el arco político 

La muerte de Carlos Menem causó un fuerte impacto en todo el arco político, social y mediático y decenas de personalidades lo despidieron públicamente. Desde Alberto Fernández, pasando por Cristina Fernández y Mauricio Macri, hasta MarceloTinelli y las principales centrales gremiales y eclesiásticas: todes quisieron enviar un mensaje el día de la muerte del riojano que marcó una década de la historia argentina.

Uno de los primeros en emitir sus condolencias fue el presidente Alberto Fernández. "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran", publicó el Presidente al mediodía de su cuenta de Tuiter. La vicepresidenta Cristina Fernández también sumó su pésame a través de las redes sociales: "Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos". El expresidente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, lo recordó así: "Ante todo una buena persona". Y añadió: "Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos".

Con el correr del día, gran parte del gabinete nacional, así como varios funcionarios y legisladores, aprovecharon las redes sociales para publicar diferentes tipos de mensajes protocolares despidiendo a Menem. "Se fue Carlos Menem. Mientras trabajé en su gobierno sentí siempre su respeto y su calidez personal", tuiteó el canciller Felipe Solá, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Menem. "Lamento el fallecimiento de Carlos Menem. Gobernador, Presidente y Senador nacional elegido democráticamente", publicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "Hoy despedimos a un líder democrático, elegido por el voto popular gobernador de La Rioja, Presidente y Senador Nacional. Un enorme abrazo y mi pésame para su familia, amigos y compañeros de militancia", publicó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Despedimos con tristeza a un líder democrático argentino y dos veces Presidente por el voto popular, que marcó una etapa de la Argentina", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los gobernadores y gobernadoras también decidieron utilizar las redes para expresar sus condolencias. La despedida más sentida fue la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien declaró en su cuenta de Tuiter: "Con mucho dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido expresidente y compañero Carlos Saúl Menem que hoy nos dice adiós dejando un gran vacío en quienes lo queremos y admiramos; en todo el pueblo argentino".

También se pronunciaron la CGT --que publicó un comunicado lamentando la muerte de un presidente que "elegido democráticamente gobernó durante 10 años nuestro país" - y la Conferencia Episcopal Argentina --que manifestó su pésame y llamó a rezar por su alma. Y no faltaron los mensajes de figuras mediáticas como Marcelo Tinelli que expresaron sentir "una gran tristeza por el fallecimiento del ex Presidente de la Nación".

Incluso los dirigentes de Juntos Por el Cambio despidieron a Menem. "Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos", publicó Mauricio Macri en Tuiter. El ex candidato a vice presidente, Miguel Ángel Pichetto, también reivindicó la figura de Menem: "Gran demócrata que buscó siempre la unidad de los argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial. Un político irrepetible que sin duda tendrá el reconocimiento que se merece". Se sumaron a las condolencias, a su vez, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



Durante el día, también se pronunciaron varios de los exfuncionarios de Menem en los 90', como su exsecretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, y el exjefe del Ejército, Martín Balza. "Se lo va a recordar como uno de los grandes presidentes que tuvo la Argentina, con sus aciertos y con sus errores", manifestó Kohan en declaraciones radiales. En un tono bastante distinto, Balza realizó una autocrítica respecto a los indultos otorgados a los militares condenados por los crímenes cometidos en la dictadura militar: "Yo nunca estuve de acuerdo ni lo estoy con indultos y amnistías que no han servido para nada, pero sabiendo que era así, nunca interfirió en mis decisiones", expresó.

Finalmente, no todos los mensajes y reflexiones sobre la muerte de Carlos Menem fueron reivindicativos respecto a su persona. Varios referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores utilizaron las redes para recordar las consecuencias económicas y sociales de las políticas implementadas por Menem en los 90'. "Murió Menem y muchos lo despiden como a un patriota. Su gobierno se sometió explícitamente a EEUU y completó la entrega, saqueo y decadencia impuestos por la dictadura; también hizo reformas estructurales (educación, salud, ferrocarriles) que nadie se atrevió a tocar hasta ahora", tuiteó la legisladora del FIT, Myriam Bregman.