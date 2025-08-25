El abogado Gregorio Dalbón, denunciante de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tiene a Karina Milei como una de sus principales involucradas, explicó por la 750 cuáles son los nuevos avances en la causa que sacude al Gobierno de La Libertad Avanza.



Entrevistado por Tomás Méndez, Dalbón comenzó señalando que la causa "avanza bien", con "mucho más" material para recopilar. "Pero tampoco queremos poner todo de golpe, porque pretendemos que el fiscal tenga el aire para seguir trabajando", dijo.

Y añadió: “Una vez que estén abiertos los celulares, los fiscales van a ver un montón de cosas. La parte de los Menem está acotada hoy. Pero los Milei, Spagnuolo y los Kovalivker están inmersos en una asociación ilícita con los más vulnerables que hay en Argentina”.

Con este panorama, Dalbón dijo que todo esto “puede terminar en un Watergate”, haciendo alusión a la trama de conspiración de la década de 1970 que sacudió la política estadounidense y terminó con la renuncia de Richard Nixon.

El abogado explicó que “por más de que el Gobierno lo niegue”, es evidente que lo que ocurrió fue un ilícito, y por eso “cuando hicieron el allanamiento se estaban escapando en autos con sobres de papel madera y plata para pagar los peajes”.

“Evidentemente Javier Milei estaba al tanto de todo esto. Y es mentira que él es inocente y que la coimera es la hermana. Los dos son coimeros”, aseguró.

Y enumeró: “Esto empieza vendiendo candidaturas, desde que le dijeron a (Juan Carlos) Pallarols que ponga dos lucas verdes para hacer el bastón presidencial”.

Finalmente, sobre la defensa del Gobierno, que aseguró que no hubo nada ilegal, dijo: “Hoy estaba desalineado el presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem). Estaba preocupado, muy preocupado”.

