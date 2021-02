Las insólitas respuestas del menemismo a la DAIA por el atentado a la Amia

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) criticó al fallecido expresidente Carlos Menem por la "impunidad" en torno a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA y los indultos a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. "Durante su presidencia se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina. La desidia, la negligencia y, sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican porqué hoy, ambas masacres siguen impunes", expresó la entidad en un comunicado.

Las respuestas de las principales espadas del menemismo no se hicieron esperar. El ex ministro del Interior Carlos Corach dijo que como judío se sintió "angustiado" por el texto (sobre el que el titular de la DAIA dijo que no era el mejor momento para publicar, pero que tampoco había otro).

Por su parte, el dirigente peronista y ex embajador Jorge Yoma cuestionó duramente a los integrantes de la DAIA por el comunicado sobre el expresidente Carlos Menem: los tildó de "sátrapas, comerciantes, racistas y empachados de indemnizaciones". Acompañó las críticas con varios tuits. En uno, niega ser antisemita. En otro, cuestiona el momento elegido para emitir el comunicado.

Eduardo Menem, hermano del fallecido expresidente, tildó de "lastimoso" el comunicado que este domingo lanzó por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con fuertes críticas a Menem por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994, respectivamente.

"Menem fue el primer presidente que visitó Israel y tuvo un trato excelente. Que saquen ese comunicado es una barbaridad y tiene algo de racismo también", enfatizó el ex senador.

Cabe destacar que tanto el atentado a la Embajada de Israel como el que le siguió, a la Amia, permanecen impunes y que Carlos Menem ni siquiera fue condenado en el juicio por encubrimiento por el que sí fueron responsabilizados otros funcionarios.

Y que la DAIA, más allá del contenido del comunicado, es un entidad que ha sido fuertemente cuestionada por su rol desde que se produjeron ambas masacres.