Reclaman la vuelta del ATP

Empresarios hoteleros y gastronómicos reclamaron al Gobierno que vuelva a otorgarse el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), en el que el Estado pagaba la mitad de los salarios y permitía la reducción de hasta el 95 por ciento en las contribuciones patronales. Desde el sector empresario afirmaron que necesitan esa herramienta ante la "profunda crisis", que ya alcanza casi un año por la pandemia y que tuvo al turismo y a la gastronomía como los rubros más golpeados.

"Seguimos necesitando la ayuda del Estado porque el sector no puede solo. El programa ATP nos permitía pagar una parte importante del salario del trabajador, por eso, pedimos volver a lo mismo y, también, al 95 por ciento de reducción de cargas patronales, como sucedió en los primeros meses de las restricciones", aseguró Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronóica (FEHGRA).

Los empresarios explicaron que es la manera de "mantener los puestos de trabajo y amortiguar la crisis". Restaurantes y hoteles tuvieron que bajar las persianas durante varios meses, y con la reapertura el consumo sigue por debajo de la prepandemia. "Seguimos atravesando un panorama muy complejo, con muchos cierres", infirmó Fresno.

El ATP fue otorgado durante más de 7 meses, y en el 2021 llegó a su fin. Fue reemplazado por el programa Repro II, a través del cual el Estado paga los sueldos del sector privado, pero con un tope de 12 mil pesos. "No alcanza", afirmó la presidenta de FEHGRA. "Tiene muchas exigencias, hay numerosas empresas que no pueden acceder y, además, son solo 12 mil pesos mensuales. Por eso necesitamos el ATP", agregó.

Pese a que la pandemia no concluyó y que los casos continúan siendo elevados, hubo temporada de verano. Sin embargo, Fresno manifestó que no alcanzó: "El sector es mucho más amplio que las vacaciones de verano. No tenemos turismo internacional, y salvo casos puntuales como Pinamar y Cariló, la situación es muy mala".

"La temporada no alcanza para superar una crisis que ya lleva casi un año, que ha dejado una caída interanual del 97 por ciento en nuestra actividad, una de las más golpeadas por la pandemia. Hay muchos establecimientos que directamente no abrieron este verano", indicó.

Además, advirtió que el empresario "no tienen más espalda para sostenerse, y el negocio se está convirtiendo en inviable", por lo cual insisten con tener mayor asistencia estatal. Además, no observan un horizonte claro de mejora. Fresno afirmó que esta actividad, "como ninguna otra", depende de la vacuna contra el Covid para que comience la reactivación, por lo cual consideró necesario dar impulso a la campaña de inmunización.