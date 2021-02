Cuando comunicar es servir

Si bien podríamos decir que todo es un acto comunicacional en el ser humano – aun cuando el silencio de sus dichos y acciones sea lo único que en apariencia se pueda notar- es el hecho básico de poder hacerlo lo que nos va definiendo a lo largo de nuestra propia historia. Esto junto con todo lo que se deriva del acto de comunicar en si y que se puede inferir rápidamente; preguntas tales como: ¿quién(es) comunica? ¿a quién(es) comunica qué cosa? Van de la mano con otras no siempre tan evidentes: ¿quiénes pueden o no comunicar? ¿Cuándo se puede o no comunicar qué elementos de nuestra cultura? Y así…complejizando siempre desde las preguntas el arco del análisis diario, así como de la sospecha metodológica necesaria para poder distinguir que hay más allá de la superficie que se hace visible, audible, tangible.

Desde la WACC en América Latina (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana por sus siglas en inglés), volvemos a notar con expectativa y esperanza como un plan de gobierno en nuestra región, frente al nuevo escenario de crisis derivado de la covid-19, plantea medidas que hacen de la comunicación un paradigma de participación, más allá de los grandes multimedios que notamos a diario.

El hecho de que el gobierno del actual presidente en Argentina, Alberto Fernández, impulse desde el 2 de enero de 2021 la llamada Prestación Básica Universal Obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión por cable, haciéndolos más accesibles a los sectores más vulnerables de la sociedad – personas beneficiarias de Asignación Universal por hijo, Asignación por embarazo, así también sus hijas e hijos de entre 16 y 18 años y miembros de su grupo familiar, beneficiarias y beneficiarios de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, como así también sus hijos e hijas; clubes de barrio y de pueblo registrados en la ley 27.098, asociaciones de bomberos voluntarios definidos en la ley 25.054 entre otras y otros- coincide con una importante línea de acción y pensamiento que la WACC Global (con más de 50 años de recorrido a nivel mundial), defiende y sostiene en las distintas regiones del mundo y en particular de América Latina, uno de los continentes más violentos del mundo según la ONU en sus estudios de 2018 así como desigual social y económicamente.

Seguimos sosteniendo desde la WACC en América Latina, los principios que mueven la comunicación desde un espíritu cristiano, abierto y plural en donde entendemos que,

· La comunicación es un ejercicio espiritual en tanto es un ejercicio trascendente de todo ser humano que crea significados “sagrados” entre los seres humanos en sus múltiples formas de entender y vivir su espiritualidad.

· La comunicación aumenta la participación. Incentivar la comunicación es un acto con voluntad política propia. Quiénes pretendemos sociedades participantes y activas en las dinámicas de cambio que les toca vivir a diario, debemos habilitar la comunicación en todos su espacios posibles.

· La comunicación promueve libertad y exige responsabilidad. En tiempos de tecnología digitales donde la “Cancelación” de otras personas se usa como modo de control y también de censura, es fundamental promover la libertad de comunicar(nos) en la premisa de no instrumentalizar dicha libertad para cercenar la ampliación de derechos a los sectores más vulnerables.

· La comunicación afirma la justicia y desafía la injusticia. Finalmente, comunicar es tener en claro que la misma para ser efectiva debe plantearse llegar a donde los grandes multimedios no llegan (por opción política, por intereses que les son propios o solo por desidia) y ser voz audible que genere incidencia y marque una agenda comprometida con la vida de otras y otros.

Por todo lo dicho decíamos al inicio de la nota que comunicar es servir; a pesar del atípico 2021 que nos toca transitar, tenemos expectativas y esperanzas que este gesto hecho ley acerca la comunicación, (en todo su amplio sentido) a nuestros pueblos en América Latina.

* Presidente WACC AL - Director Ejecutivo ALC Noticias