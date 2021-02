Buscan pistas de la desaparición de Ivana Módica entre sus vecinos y allegados

Ya es el quinto día de búsqueda de Ivana Módica, la mujer de 47 años que desapareció el viernes pasado en La Falda. Hasta el momento, el único detenido es Javier Galván, pareja de Módica y miembro de la Fuerza Aérea y quien había sido denunciado por violencia de género. Los efectivos de la policía investigan, además, si Módica estaba en una relación violenta y comenzaron a entrevistar a sus vecinos y allegados.



“Los peritajes en la vivienda continúan en forma permanente, ya que se encuentra bajo custodia policial al igual que el vehículo”, señaló Cristian Cattaneo, jefe de la Departamental Punilla.

Javier Galván, quien todavía no fue indagado por la fiscal del caso, Jorgelina Gómez, está detenido por “falso testimonio y desobediencia a la autoridad". Según reportaron los medios locales, el piloto de la Fuerza Aérea dijo en una primera declaración de tres horas que el viernes salió temprano a trabajar hacia Córdoba, mientras Ivana seguía durmiendo. Como al volver no la encontró, sostuvo Galván, le mandó un mensaje de texto que nunca tuvo respuesta.

Fuentes judiciales afirmaron, sin embargo, que cámaras de seguridad detectaron el auto del sospechoso en la zona del complejo Siete Cascadas y en el Dique a la una de la madrugada del viernes. El hombre, por su parte, había dicho que en ese horario el auto estaba en el garage de la casa.

“Hay testigos que están declarados y cámaras que están incorporadas al sumario y estamos chequeando. Hemos pedido a la población, a quien haya podido observar algo relacionado con el hecho, que se acerque y llame al 101 para que podamos tener otro hilo de investigación”, sostuvo Cattaneo.



La búsqueda de Módica se inició el sábado en la zona de Las Banderitas, donde ella salía a caminar y, a partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, se amplió a las zonas entre El Dique y el Complejo 7 Cascadas y el camino hacia la Pampa de Olaen.

Según los investigadores, Módica se comunicó por última vez con su hija Nicole el pasado jueves cerca de la medianoche, cuando intercambiaron mensajes mediante el teléfono celular. Su madre y Galván, contó, habían tenido problemas de pareja y hasta hubo una denuncia por violencia de género, radicada por la mujer antes de que volvieran a vivir juntos en diciembre de 2020.

Este martes, la mamá de Módica aseguró a los medios locales que su hija "es una persona muy fuerte" y que "si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante". "No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto, que no aparezca", expresó.