La novela del universo

"Hola, Bety. Habla Chela, la dueña de la gatita Sarita, tu vecina. Mirá, vos sabés que estoy preocupada. Como no te vi más... falleció hace un par de, hace unos meses, Susy, viste, la que tuvimos tanto problema con los gatos. Y han invadido la casa. Le han vaciado las cosas... ¿vos no tenías una sobrina, alguien que era un pariente de ella, que conocías? Fijate, porque... que le toque a la persona que corresponde, no a estos que invaden propiedades. Se llevaron casi todo, vaciaron. Como yo tuve problemas de salud con mi mamá, no estuve observando, pero del lado de Cerrito, hubo gente que vieron que mudaban las cosas. Fijate. Hay una mina, grandota, que me parece... no sé si es una mina muy grandota, o es un travesti, un chic... una chica trans. Pero anda diciendo, le dijo a la veterinaria, y la veterinaria no cayó, cuando yo le dije, me dice: '¡Ah! Porque la mina anda diciendo que como se murió, su mamá se vino a vivir a la casa esta ella ahora'. Ella dijo de que específicamente se volvió, ella alquilaba en otro lado, y se vino a vivir acá a la casa de su mamá. ¿Qué mamá, si la Susy no tiene hijos? Si hubiese dicho 'sobrina' nos hubiéramos quedado piola todos. Pero como dijo 'mamá'... No, lo que pasa es que la policía no entró con una orden judicial de un juez. Entró porque los vecinos del pasillo lindero a la casa los dejaron entrar por ahí. Entonces ellos se quedaron con la llave. La policía, porque... ¿viste el pasillo que corre a la par, entre la casa de Ida y la casa de Susy? Bueno, los policías pidieron de entrar por ahí por el pasillo. Porque ellos tienen que pedir una orden judicial para romper la cerradura y entrar. Entonces viste, esa es la cuestión. Qué teje y maneje habrán hecho. Eso es todo un maneje, viste. Ahí si no viene un pariente, chau. La mina esta anda diciendo eso, le dijo a la veterinaria, viste, a Moni. Y la Moni no cayó. Y yo le digo pero Mónica, está metida ahí, le digo, si yo recién... o sea, yo ayer vi la puerta abierta. Y anoche estuvo toda la noche la luz prendida. Así que viste. Y cuando empecé a ver, estaba la luz prendida. La ha visto la de la granja, y anduvo en la peluquería, también... específicamente, anda tendiendo redes, no sé. Para mí no es que están viviendo ahí. Se metieron, sacaron todo, porque inclusive me había dicho Ida de que ella había comprado una heladera nueva. Aparte yo imagino que la Susy debe haber tenido cosas finas ahí adentro. Si eran gente de dinero que estaban muy bien. Que hasta había cobrado la pensión. Yo me acordé de vos. Yo porque no lograba encontrarte a vos. Porque yo inclusive fui, viste el hombre de adelante, ese donde vos vivís, que tiene el chico ese que tiene un problemita que... está siempre en la puerta... es buenito el pibe, pero bueno. Que supo tener un kiosco. No sé ni el nombre. ¿Qué es, un turco? No sé qué es. O un judío... no sé qué es el señor. Pero quise hablar con él pero se ve que me vio y no me atendió. Le iba a preguntar yo. Son la gente que más tiempo lleva que vivieron acá. Y Ida, le digo, me dice: 'Yo no me quiero meté con ningún problema'. Pero Ida, le digo, si Susy está muerta adentro de... Nadie me dio detalle de nada. Y, este, así que bueno. Que sea lo que Dios quiera o lo que la energía del Universo acomode".

"Hola, Bety, ¿cómo estás? Bueno, te quería comentá un poquito lo que pasa acá con la casa de la Susy. Yo hablé con esta chica que vos me diste el teléfono, y después me habló una tal Sofi, que parece ser que es la hija de esta chica. Pero... porque estaban tratando de buscar, de dar dónde estaba, dónde la habían ent... dónde estaba la Susy. Pero, lo que me preocupa, es que en un momento se había metido esta mujer que yo te dije. Que decía que era hija de la Susy. ¡Pero, se avivaron los de la verdulería! Que están enfrente de la casa de la Susy que son... peruano, y... metieron un candado, una cadena y ahora están ellos viviendo. ¡Vos no sabés la cantidad de gente que hay acá ahora! Terrible, esto. Yo, me daba cosa, porque inclusive Ida y la del pasillo ¡es como que están de acuerdo que se hayan metido ellos! Yo te digo que, viste, no es discriminación, pero, cuando vienen bolivianos y peruanos, se arma una jerga de gente terrible. Porque ahora estaba mirando, yo. Subí a regar las plantas y a tender ropa, y están meta revisá toda la casa, un montón de gente hay. Son todo' de eso de la coletividá. Ay, así que no sé... a mí me da cosa, viste. Que no haya podío intervení esta gente. Igual vino, la policía, el viernes. Porque se ve que alguien hizo denuncia de usurpación. Pero... no sé, viste. Tienen que vení con una orden... me parece a mí. Sí, ya te digo, subí a la terraza porque, viste, estaba tendiendo toda la ropa porque el día está lindo, ¡y está todo minado de todos ellos, vos vieras todo! Perro, gato, ¡todo tienen! Dando vueltas. 'Taban revisando, este, toda la parte de atrás, que da, viste, a donde se había caído Sarita, y la terraza, estaban subiendo ahí al altillo... ¡mirando todo, el peruano! Yo a esa gente no le tengo confianza, porque son problemáticos, ¿viste? Así que no sé. Lo que me estraña es que Ida... 'Y sí, yo prefiero que estén ello', ahí'. ¿Qué sabe? ¡Si no los conoce! Vinieron acá al barrio... Terrible".