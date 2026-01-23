Nostalgia digital, cansancio social y memoria selectiva
¿Tiempos más sencillos o un presente que cansa? Las razones por las que todo el mundo habla del 2016
Entre memes, playlists, tendencias en redes y relecturas culturales, 2016 volvió a instalarse como un año “bisagra”. ¿Fue realmente un tiempo más simple o es el presente —económico, político y emocional— el que empuja a idealizarlo? Página 12 habló con expertos sobre los momentos y caracteristicas de época que sirven para entender por qué, 10 años después, ese año volvió a estar en boca de todos.