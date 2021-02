DOMINGO 21

TEATRO

Festival Temporada Alta Hasta hoy se estará realizando la novena edición consecutiva del tradicional evento teatral que todos los veranos organiza en Buenos Aires la sala Timbre4 junto al Festival Temporada Alta de la ciudad española de Girona. La programación incluye propuestas vía streaming, presencial para un espectador y con aforo reducido, experiencias a través de audioguía y proyecciones audiovisuales, y se realizarán acciones en simultáneo con las ediciones del festival que se llevan a cabo en Uruguay y Perú. Hoy se presentan Mirando fijo algo que explota, la primera experiencia audiovisual de la compañía chilena Geografía Teatral que lleva 15 años de trayectoria escénica; escrita y dirigida por Tomás Espinosa, el proyecto audiovisual propone un formato innovador en el que se sitúa al espectador como protagonista de la historia; e Informe para una academia, obra catalana de Ivan Benet basada en el cuento de Franz Kafka, que aborda la vida de un simio africano que se humaniza y triunfa en el mundo del espectáculo.

A las 20. Programación completa en https://www.temporadaaltaenbuenosaires.com/

Esto no está pasando Las responsabilidades acerca de un suceso ocurrido en una protesta ambientalista se debaten en un programa televisivo. Integrantes de un comité de crisis revelan intimidades acerca del confuso sentimiento de encontrarse fuera de la línea de combate. Recortes de una fantasía colectiva sugeridos a partir de lecturas de Jean-Paul Sartre. Con guión y dirección de Eva Halac, Esto no está pasando forma parte del ciclo Modos Híbridos del Complejo Teatral de Buenos Aires. El elenco está integrado por Osmar Núñez, Franco Masini, Victoria Almeida, Florencia Torrente, Guillermo Aragonés, Nelson Rueda y Juan Pablo Galimberti.

Disponible en www.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

MÚSICA

Juan Salinas+Patán Vidal El guitarrista, cantante y compositor Juan Salinas se presenta junto a Patán Vidal en piano. Recorrerán un repertorio con versiones de standars y clásicos de Jeff Beck, Stevie Wonder, Sting y otros. Habrá músicos invitados. Los shows son exclusivamente con reserva previa.

A las 18.30, en Aldo’s Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $700.

CINE

Fantasma vuelve a pueblo Demóstenes reaparece en su pueblo donde es conocido como “Fantasma”, justo para las fiestas de fin de año, sin planes ni metas. Luis Miguel, su viejo amigo, le da un trabajo, y le encomienda buscar un cerdo para ser faenado en el fin de esa semana, en que la amistad se vuelve una relación laboral. La comedia dramática Fantasma vuelve al pueblo, de Augusto González Polo, filmada en el pueblo de Aristóbulo del Valle, en Misiones, y protagonizada por Alfonso Tort y el músico tucumano Juan Román Diosque, que debuta en la actuación. En palabras del director, la película es "una observación emotiva a las relaciones afectivas, familiares y fraternales, en tiempos de fiestas cuando los sentimientos se ponen de relieve. Y a la vez es una evocación a la conciencia del trabajador como herramienta de cambio, y a la consideración de todos los animales como seres sintientes".

Disponible en http://www.cine.ar/

LUNES 22

CINE

Solanas en filmación Durante el rodaje de la película El viaje (1992) el reconocido fotógrafo Marcos López registró con una cámara de video todo el proceso de su realización. Con cientos de horas de material, Dolly Pussi y Enrique Muzio, junto al trabajo de montaje de Mario Berardi, realizaron esta película que muestra en acción a uno de los grandes directores del cine argentino y recientemente fallecido, Fernando Pino Solanas. Perdida por muchos años y encontrada por Fernando Madedo, el film permanecía inédito en Latinoamérica hasta ahora, que se estrena en el marco de la conmemoración del natalicio del director. La película muestra la intimidad del equipo artístico y técnico y es un homenaje a uno de los grandes directores de cine argentino.

Disponible en http://www.puentesdecine.com/

Un pueblo hecho canción En 2014, cuando el cantautor Ramón Navarro cumplió 80 años, el pueblo riojano de Chuquis le ofreció un regalo único: sus calles llevarían, de ahí en más, los nombres de sus canciones. A partir de ese hecho,el documental se sumerge en el cruce mágico de Navarro con su tierra, con su historia y recuerdos de personajes que ahora son canciones populares y universales como: “Don Rosa Toledo”, “Leopoldo Silencio”, “Chayita del vidalero”. El film de Silvia Majul recorre además su paso por Los Quilla Huasi, por Los Caudillos (obra integral de Ariel Ramirez y Felix Luna), el nacimiento de “La Cantata Riojana” (con el poeta David Gatica), su cruce con poetas como Ariel Ferraro, sus conceptos de la vida y la vigencia que lo une con los jóvenes del nuevo cancionero como La Bruja Salguero, Raly Barrionuevo y Ramiro González, entre otros.

Disponible en http://cine.ar/

ARTE

Micro-mediaciones El equipo educativo de MALBA propone realizar una serie de micro-mediaciones por el programa anual de exposiciones online La historia como rumor, dedicado al arte de acción y la performance, concebido por la directora artística Gabriela Rangel con motivo de la celebración del XIX aniversario de Malba. Las micro-mediaciones consistirán en recorridos virtuales a cargo de los/as educadores/as del museo, quienes invitarán al público a navegar por la web en un recorrido que abordará las ideas centrales del proyecto anual de exposiciones virtuales, las acciones y performance producidas en un contexto atravesado por los conceptualismos, el marco de producción de obra y la biografía de los/as artistas, y las principales nociones propuestas por los/as testigos y especialistas que conforman el archivo de cada proyecto. Actividad gratuita por Zoom, dirigida a público general con inscripción previa.

A las 17, en https://www.malba.org.ar/

ETCÉTERA

Premio Storni de Poesía El Ministerio de Cultura de la Nación presentó la primera edición del Premio Storni de Poesía. El premio tiene por objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina y colaborar al creciente interés general por la poesía por parte de la sociedad y el mercado editorial. Siempre con una intención federal e inclusiva. El jurado estará integrado por Estela Figueroa, Graciela Cross y Osvaldo Bossi. Se otorgará un premio de 150 mil pesos y dos menciones consistentes en un incentivo de 50 mil pesos cada una. Los nombres de los ganadores serán anunciados a finales de mayo. La convocatoria cierra el 19 de abril.

Bases, condiciones e inscripción en www.cultura.gob.ar

MARTES 23

MÚSICA

Piazzolla100 Creada por la Fundación Astor Piazzolla, esta plataforma ofrecerá contenidos virtuales inéditos, así como información de los eventos internacionales y de Argentina, entre los que se destacan las Galas en el Teatro Colón, una Muestra Inmersiva en el CCK y un evento de cierre en el Obelisco en Buenos Aires. En el centenario de su nacimiento, la web reúne y promueve los homenajes a Astor Piazzolla en todo el mundo y genera contenidos propios en Argentina. Reúne además testimonios inéditos de los integrantes de la familia del músico y de artistas argentinos e internacionales que admiran su legado artístico y ofrecen sus testimonios. Los contenidos, que se irán actualizando a través del tiempo, serán acompañados desde el 11 de marzo y a lo largo de todo el año por una serie de conciertos históricos que recorren la trayectoria del compositor marplatense.

Todos los contenidos estarán disponibles en www.piazzolla100official.com

ARTE

Panorama Cándido A partir de hoy se podrá visitar la exhibición que reúne una importante colección de obras de Cándido López, junto con objetos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que Argentina, Brasil y Uruguay lucharon contra Paraguay. Las obras de Cándido López invitan a reflexionar sobre varios aspectos de la guerra. Los momentos de batalla, pero también los de ocio, los campamentos y el avance por terrenos inestables y pantanosos. La exhibición busca situar al pintor en su contexto. Los motivos del conflicto, las historias de oficiales y soldados, el papel de las mujeres, los rasgos de los jefes, las razones de los opositores a la guerra y la destrucción. Además fue la primera guerra fotografiada en Sudamérica, y los cuadros de Cándido conviven con fotos de la colección. De jueves a domingo.

En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Entradas en https://compartir.cultura.gob.ar/museo-historico-nacional/

ETCÉTERA

Conversaciones: Francisco Bitar El autor se presentará en un nuevo encuentro de Conversaciones, el ciclo de entrevistas a cargo de Malena Rey que se propone conocer la obra de autores y autoras que trabajan en un amplio rango de géneros y expresiones artísticas, colaborando de esta manera con cada nueva entrevista a confeccionar un mapa posible sobre el estado de la literatura contemporánea, sus procesos creativos y las lecturas que se ponen en juego en la escena de escritura.

A las 19, en https://www.malba.org.ar/

La pasión según Spinoza El seminario dictado por Diana Sperling se realizará en marzo a lo largo de cuatro encuentros virtuales, que se desarrollarán por la plataforma zoom. Las clases que componen el curso son: “Los judíos de Amsterdam, el marranismo, las guerras de religión”; “El clima intelectual y los albores de la modernidad. Viejos y nuevos paradigmas de pensamiento”; “Descartes ¿y/vs/con/contra Spinoza? Herencias y procedencias. Semejanzas y diferencias. Sustancia, alma, cuerpo, afectos”; y “¿Ateo? ¿Ebrio de Dios? ¿Panteísta? ¿Es posible ubicar a Spinoza en un casillero? Sus nociones fundamentales: substancia, atributo, modo; existencia, potencia y acto, afectos y pasiones”. Los martes de 19 a 21.

Informes e inscripción: [email protected]

MIÉRCOLES 24

ARTE

Fuera de serie La exposición propone un diálogo entre Alejandra Seeber y Leda Catunda, dos artistas latinoamericanas aunadas en un mismo punto creativo: el trabajo y la redefinición de los límites de la pintura. A través de procedimientos y saberes sobre la pintura –y también sobre la cultura urbana, el arte moderno, el diseño y la naturaleza–, Leda Catunda (San Pablo,1961) y Alejandra Seeber (Buenos Aires,1968) producen obras que despliegan imágenes de una belleza extraña que se presenta entre capas de telas, pinceladas y espacios alterados. Atendiendo a este hilo conductor que conecta escenas culturales y tiempos diferentes, la muestra cuenta con obras históricas y recientes, estudios, bocetos y documentos que permiten focalizar sus recorridos. Curador: Francisco Lemus.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figuero Alcorta 3415. Entrada: $360.

Colección Sívori El Museo Sívori reabre sus puertas con esta exhibición que reúne un conjunto de grabados de Guillermo Facio Hébequer que se complementan con un núcleo de témperas y bocetos escenográficos de su colega Abraham Vigo pertenecientes a la Colección Sívori. Hebequer (1889-1935) y Vigo (1893-1957) fueron artistas contemporáneos y trabajaron juntos en diversos proyectos. Formaron parte del Grupo denominado los Artistas del Pueblo y se vincularon con los escritores del Grupo de Boedo con quienes coincidían en su temática social, sus ideas de izquierda y su deseo de vincularse con los sectores populares. Una de las técnicas más utilizadas por éstos fue el grabado, por su fácil reproducción y distribución a la hora de pensar la democratización de la imagen.

En el Museo Sivori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $50.

Hotel palmera Hasta el 28 de febrero sigue la muestra que propone una inmersión en el mundo de Matías Duville y permite conocer en profundidad su propuesta artística a partir del recorrido de una serie de nuevas instalaciones y la presentación de una colección de dibujos pertenecientes a distintas etapas de su carrera. La exposición invitará al público a sumergirse en los paisajes atemporales de Duville, mezcla de una geografía real y otra ilusoria. Hotel palmera reúne nuevas instalaciones y dibujos pertenecientes a distintas series realizadas a lo largo de su carre­ra, un recorrido por los distintos proce­sos de experimentación con soportes y materiales con los que Duville construye su imaginario.



En Colección Fortabat, Olga Cossettini 141, Puerto Madero. Entrada: $200. Turnos disponibles en http://coleccionfortabat.org.ar/reserva-tu-turno.php

ETCÉTERA

Encuentro con afiches La muestra reúne más de cuarenta afiches de exhibiciones fotográficas que fueron realizadas en diferentes ciudades: Buenos Aires, La Plata, Asunción, Río Janeiro, París, Amsterdan, Londres, Milano y otras. Es una selección de la colección privada de Ataulfo Perez Aznar que recorre muestras realizadas en museos y galerías de fotógrafos reconocidos como Walker Evans, Garry Winogrand, Larry Clark, William Eggleston, Lee Friedlander, August Sander, Richard Avedon, Mario Chavo Neto, Sebastião Salgado, Martin Chambi, Eduardo Grossman, y fotógrafas como Sara Facio, Alicia D Amico, entre otras personas. “A lo largo de varios años Ataulfo buscó, recorrió, compró, pidió afiches de exhibiciones fotográficas. Seleccionó y ese acto de selección da cuenta de sus intereses, de su camino como estudioso de la fotografía y como fotógrafo”, apunta Samanta Salvatori y Ayelen Ruiz Infante, Coordinadoras de la Colección.

En Fototeca Latinoamericana - FoLa, Godoy Cruz 2626. Entrada: $150.

JUEVES 25

CINE

Lita Stantic El ciclo denominado “Lita Stantic, cineasta”, que se llevará a cabo a partir de hoy ,está integrado por cinco películas producidas por la realizadora y productora argentina en diversas etapas de su extensa y rica carrera, e incluye títulos de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, Pablo Reyero, Gustavo Fontán y la realizadora paraguaya Paz Encina. El programa se completa con el único largometraje dirigido por Stantic en 1993, la notable Un muro de silencio, que podrá verse hoy a partir de las 19. Este ciclo online anticipa una futura retrospectiva presencial en la Sala Leopoldo Lugones, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Las proyecciones virtuales serán a través de la plataforma del Ministerio de Cultura y en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Cada título estará disponible durante siete días.

Disponible en https://complejoteatral.gob.ar/cine

La excavación Tal vez haya un tesoro enterrado en mi propio jardín. Eso es lo que debe haberle quitado el sueño a Edith Pretty, una viuda adinerada que, a poco de mudarse a una pequeña mansión en la campiña de Suffolk, comenzó a imaginar que debajo de los extraños montículos de tierra podía haber escondidos objetos de tiempos remotos. Basada en la novela de John Preston –que a su vez recuperaba hechos de la vida real: nada más y nada menos que uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX–, la película de Simon Stone transcurre en 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Disponible en https://www.netflix.com/

Mal del plata Hoy en La botica del ángel se exhibirá dos veces Mal de plata: una al proyectar el film de Juan Carlos Capurro sobre la vida y obra de Federico Peralta Ramos y la segunda al presentar el cuadro con el mismo nombre que Federico realizó en 1981 y que forma parte de la colección particular de Eduardo Bergara Leumann, fundador de la Botica. Para referirse al cuadro hablará el gran amigo de Federico, el artista plástico Pedro Roth. Por su parte, Capurro trazará un breve recorrido sobre el contexto histórico de ese cuadro que diera origen a su corto. Para participar de este encuentro, y debido a la pandemia, se aplicará un estricto protocolo. Quienes quieran participar del encuentro deberán escribir al mail: [email protected]

A las 19.30, en La botica el ángel, Pres. Luis Sáenz Peña 543.

MÚSICA

Adrián Iaies+Mariano Loiácono El reconocido pianista de jazz, compositor, arreglador y productor se presenta junto a Mariano Loiácono, consagrado trompetista con quien no toca hace varios años. Presentarán composiciones recientes de Iaies pensadas para esta dupla, además de tocar los temas incluidos en Nikli Song (2017), disco que grabaron juntos y que contiene ocho piezas, seis originales y dos versiones: “Fermín”, de Spinetta, y “Zamba del laurel”, de Leguizamón. Cuenta Adrián Iaies: "Es una música que yo pensé para poder tocar con él, algo que él pudiese disfrutar y sacarle el jugo. En este sentido, me aprovecho de una cualidad que es para mí la que hace a Mariano un músico diferente, y es que puede adaptarse a tocar una música que no es la que él naturalmente suele tocar, pero sin salirse del estilo”.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $600.

VIERNES 26

TEATRO

Imprenteros La obra de teatro documental de Lorena Vega y sus hermanos revisita los recuerdos familiares que les fueron arrebatados: una imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas. Con vhs, fotos y bailes, se reconstruirán los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición. Además de continuar con las funciones en forma presencial, la obra prepara la publicación del libro, a través de Documenta Escénicas, que contará con una serie de fotos realizadas por César Capasso y prepara la película documental que será codirigida por Lorena Vega junto al cineasta Gonzalo Zapico. Elenco: Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega, Julieta Brito; Vanesa Maja, María Inés Sancerni, Viviana Vazquez, Juan Pablo Garaventa, Lucas Crespi, Mariano Sayavedra y Christian Garcia.

A las 22.30, en el Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343.

Camarín 19 Dos consagradas divas de la escena nacional son convocadas para representar su clásico show en un gran teatro. La experiencia en el camarín les indica que no todo saldrá como lo esperan. Paleolíticas y monumentales como son, ellas también deberán adaptarse a una nueva realidad. Con dramaturgia de Vera Czemerinski y dirección de Alejandra Flechner, esta obra es una de las seleccionadas por el concurso Nuestro Teatro, impulsado por el Teatro Nacional Cervantes, con la finalidad de estimular autores y autoras, y al mismo tiempo generar contenidos durante la cuarentena decretada por la pandemia. La escenografía es de Jorge Ferrari, el vestuario de Juan Mario Roust, la coreografía de Celia Argüello Rena y la iluminación de Facundo David. Con Noralih Gago y Vanesa Maja.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

MÚSICA

A.N.I.M.A.L A poco de celebrar su 30° aniversario, la legendaria banda de rock argentino, que supo abrir un largo y profundo camino en la cultura rock de habla hispana, recorrerá su último disco, Una razón para seguir, además de repasar los grandes clásicos de su carrera. Con capacidad limitada de 500 localidades, el recital se realizará bajo protocolos Covid-19. Andrés Giménez (cantante, guitarrista y fundador del grupo) Cristian “Titi” Lapolla (bajo y voz) y Marcelo Castro (batería y percusión) se encuentra en proceso de composición de su próximo álbum de estudio.

A las 21, en el Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador 4101. Entradas: $1.000.

CINE

El acosador nocturno Los Angeles, mediados de los años 80. Uno de los asesinos seriales más famosos levantó su horrible cabeza: Richard Ramírez, llamado The Night Stalker, que mató niños y mujeres y ancianos y adultos, robó, violó, tuvo a la comunidad entre sus dientes durante meses. La nueva docuserie de Netflix El acosador nocturno trata de evitar la mitificación de su figura y se centra en la investigación y las víctimas, además del impacto en la comunidad, aunque no esquiva los detalles más aberrantes.

Disponible en https://www.netflix.com/

SÁBADO 27



MÚSICA

Julieta Laso Con nuevas canciones y clásicos, y también con los temas de Martingala (elegido como uno de los mejores discos nacionales del 2018 y nominado a los Premios Gardel) la cantante Julieta Laso presenta en vivo, después de un año, su celebrado show en el que conviven distintos géneros del folclore del mundo con la oscuridad del imaginario porteño y la expresión su voz. Durante cinco años fue la voz cantante de la Orquesta Fernández Fierro, y ahora se encuentra presentando su proyecto solista y adelantando temas de su próxima producción: La Caldera. Se presenta junto a Noelia Sinkunas (piano), Alexey Musatov (violín), Paloma Schachmann (clarinete), Cristian Basto (contrabajo) y Matías Fernandez Levi (percusión).

A las 21, en el CAFF - Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $700.

Silvia Iriondo En el marco del ciclo de conciertos Palabra cantada que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional del CCK, presenta su disco Pasionarias junto a Cato Fandrich en piano, Horacio "Mono" Hurtado en contrabajo y Tiki Cantero en batería y percusión. Pasionarias reúne la obra de cuatro mujeres americanas de habla hispana desde donde se puede conocer el corazón de América Latina: Violeta Parra por Chile, Chabuca Granda por Perú, Leda Valladares por Argentina y Frida Kahlo, México. Sus biografías unidas relatan la vida y el sentir de la cultura y los pueblos americanos. Mujeres apasionadas en la construcción de un lenguaje único, innovador y revelador, que es referente actual en el rumbo del arte y cultura de Latinoamérica.

A las 18, del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Enrique Peña Trío Interpretará música original que va a formar parte de su primer álbum, recientemente grabado y próximo a editarse. Cautivado por el concepto de composición en tiempo real, el guitarrista colombiano Enrique Peña decidió radicarse en Buenos Aires para profundizar sus estudios de jazz. En su obra se aprecian las distintas influencias musicales que ha tenido a lo largo de su vida y nos deja entrever un recorrido por el folklore, distintos ritmos y paisajes de su país natal, reflejando la dicotomía existente entre la sonoridad de las urbes modernas y la de un paisaje más natural y en contacto con las raíces. Junto a Inti Sabev en clarinete y Juan Bayón en contrabajo.

A las 20, en Borges 1975. Entrada: $500.

TEATRO

Fragmentos de oscuridad Un viejo guía acompañado por la presencia de una muerte cercana ha sacado a pasear a tres ciegos por un camino arbolado cercano al mar. Sin que ellos lo adviertan lo besa la muerte y la vida de viejo guía llega a su fin. Con el subtítulo de Los caprichosos objetos del destino, e inspirada en Los ciegos, de Maurice Maeterlinck, esta obra de Héctor Alvarellos es el estreno con que el grupo de teatro callejero La Runfla festeja sus 30 años de actividad, presentando espectáculos y girando por todo el país, organizando encuentros internacionales de teatro callejero, y coordinando el espectáculo Luz de fuego, que tiene lugar en el marco de la fiesta popular de La Fogata de San Pedro y San Pablo. Con Lorena Mazzeo, Javier Giménez, Ran Dy, Maxi Silva, Natalia Badgen, Mauro Cantisani y Gabriela Alonso.

A las 21, en el Parque Avellaneda. Reservas en @Larunfla_teatro. A la gorra.