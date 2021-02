Se agotaron en Ciudad los 40 mil turnos para la vacunación de mayores de 80 años

El gobierno porteño informó que 40 mil personas mayores de 80 años se anotaron para vacunarse en la ciudad de Buenos Aires y que otras 7 mil se empadronaron para la próxima tanda. El dato llega luego de que este viernes la web para sacar turno estuviera colapsada.

Según informaron las autoridades, pasada la medianoche del viernes se terminaron de otorgar los turnos de la primera tanda. Las 7 mil personas que no pudieron obtenerlo serán contactadas por teléfono a medida que la Ciudad reciba nuevas dosis. Aclararon que hubo más de 76 mil solicitudes por minuto y que en 11 horas se completaron las reservas.



Este viernes, quienes luego de las 14 trataron de acceder al sitio web para sacar turno para mayores de 80 años se encontraron con dificultades que impedían concretar la cita para inocularse. La página colapsó a tal punto que en un momento no se podía iniciar el trámite. Primero, presentaba la leyenda "no se puede acceder a este sitio web"; después otra que explicaba que estaba "fuera de servicio debido a una gran demanda". Tampoco era posible pedir turno a través de la línea 147. Respondía un contestador automático. Desde la administración porteña explicaron que había "alta demanda" en los canales y que un equipo técnico trabajaba en la solución.

En total se habilitaron 29 centros de vacunación a lo largo del territorio porteño, ubicados en clubes, edificios públicos y centros culturales. Funcionarán de lunes a viernes de 8 a 17 y contarán con más de 2 mil personas trabajando.