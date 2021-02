Marc Márquez apunta a comenzar la temporada después de tres operaciones

El séxtuple campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez, planteó este lunes su objetivo de "volver a disfrutar sobre la moto" después de perderse casi toda la temporada pasada por un accidente sufrido la primera fecha en Jerez de la Frontera. El piloto anticipó que no estará disponible para los primeros ensayos de la campaña en el circuito de Qatar, pero apunta a regresar en la primera competencia del año.

"Mi objetivo es disfrutar de la moto y poco a poco volver a ser tan rápido como era", afirmó durante la presentación virtual del equipo Honda para la nueva temporada que se iniciará el 28 de marzo en Qatar. "Lo que hay que entender es que no puedes pretender tras diez meses lejos de la moto llegar a la primera carrera y ser el mismo", avisó el español sobre su expectativa para las primeras presentaciones. "Es la primera vez que he estado tanto tiempo sin estar sobre la moto y no sé cómo será la vuelta, pero la primera vez que corra no será al 100%", insistió.

"No estaré en el test de Qatar, que era el primer objetivo. El segundo es estar en la primera carrera. Si no es posible, en la segunda carrera en Qatar. Y si tampoco es, en la siguiente de Portimao. Iré cuando el doctor dé el OK", explicó el seis veces campeón mundial sobre la meta planteada.



Márquez, de 28 años, se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de julio al caerse en el primer Gran Premio de la pasada temporada en Jerez de la Fontera. Tras ser operado dos días después, en una intervención que le colocaron una placa de titanio, el piloto español recibió la autorización para competir en el mismo circuito una semana más tarde, pero desistió de competir porque sintió algunas molestias durante los ensayos libres.

Dos semanas más tarde, Márquez hizo un mal movimiento con su brazo cuando intentó abrir una ventana, situación que motivó una nueva visita al quirófano. Esta vez la evolución no fue la esperada, por lo que en noviembre anunció que no iba a acelerar su regreso y dio por terminada su temporada. Y a principios de diciembre, sufrió la tercera operación porque había padecido una infección que no permitió que el húmero soldara como pretendían los médicos. Si bien se estimaba que Márquez recién estaría disponible para comenzar la temporada en mayo, el piloto español es optimista con que podrá reaparecer en el primer Gran Premio de la temporada.