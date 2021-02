Coronavirus: piden que las personas con discapacidad sean prioridad en la vacunación

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) solicitó que quienes integran ese colectivo sean consideradas como prioridad en la campaña de vacunación contra el coronavirus.



La organización pidió pidió a las autoridades sanitarias que de manera urgente se incluya a las personas con discapacidad en las etapas más tempranas del plan de inoculación, dado que forman parte de los grupos de riesgo. "No tienen prioridad inmediata a pesar de que su tasa de letalidad es tres veces superior al de la población en general", expresó este martes el Caidis.

A través de un comunicado, detallaron que en Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, todas con características distintas: visual, auditiva, motora, intelectual. En ese sentido, señalaron que "esto, relacionado con la edad, complejiza los mayores o menores riesgos de ser afectados por el Covid 19".

"En muchos casos la discapacidad viene asociada a una enfermedad de base y en otros no, por lo que son diferencias que deben ser contempladas", indicaron.



La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que la tasa de letalidad entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7 por ciento, aproximadamente tres veces superior que el registrado en la población general.



Desde Caidis precisaron que la resolución 627/2020 del Ministerio de Salud especifica quiénes son consideradas personas de riesgo, y en ella se encuentran las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) aunque "no se advierte que tal consideración sea tenida en cuenta al momento de adoptar decisiones" sobre la vacunación, explicaron.



"Por lo menos no se menciona así en la estratificación de prioridades vacunales que establecen las autoridades sanitarias nacionales, ni tampoco hay mención dentro de los grupos que necesitan reforzar los cuidados", explicó Daniel Ramos, presidente del Caidis.



Luego, resaltó que "deberían ser incorporadas y que sería importante se considerara a las personas con discapacidad dentro de la población objetivo en la campaña de vacunación en las etapas más tempranas, así como también a las personas que proporcionan sus cuidados".



El titular de Caidis puso como ejemplo lo que sucede en Cataluña, España, donde el Departamento de Salud de la Generalitat comenzó la semana pasada a vacunar a los mayores de 80 años y al mismo tiempo a personas con discapacidad que viven en residencias o en sus domicilios.



A modo de conclusión, consideró que este colectivo en Argentina está "siendo postergado en el orden de prioridades de políticas sanitarias".