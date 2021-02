Bullrich cruzó a Quirós por las vacunas

Tal vez haya sido un adelanto de las PASO. O quizás fue solo otro choque entre el ala dura del PRO y los moderados. Sucedió que el ministro de Salud, Fernán Quirós, estaba respondiendo a la denuncia penal por enviar vacunas al sector privado de salud (aseguró que las prepagas y obras sociales recibirían una cantidad de dosis proporcional a sus afiliados), cuando mencionó que lo ocurrido con las vacunas a nivel nacional fue "un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña y eso afecta a todas las jurisdicciones, fue muy dolorosa y penosa". Al cruce le salió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo trató de tibio: "Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes". El enemigo que eligió Bullrich no es casual: es a quien ella tal vez deba enfrentar en las PASO, si hay candidatos separados del sector de Mauricio Macri y del de Horacio Rodríguez Larreta.

Quirós dio su habitual conferencia de prensa en la que debió responder a la denuncia penal que se presentó contra él y contra Larreta por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, a raíz del envío de vacunas al sector privado: "No tenemos problemas con ninguna denuncia, si algún ciudadano tiene alguna duda, acá estamos para mostrar lo que hacemos y transparentar los datos que tenemos", afirmó sobre el hecho de que hay personas que se inscribirán en el sistema público y otras que podrán hacerlo vía sus prepagas.



La respuesta de Quirós a las acusaciones fue que la derivación de vacunas a obras sociales y prepagas no supondrá -aseguró- ningún privilegio. "Una de las exigencias que pedimos es que seamos capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada obra social y prepaga nos entregó la lista de personas asociadas con más de 80 años. Se tienen que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos", afirmó.

Y ejemplificó: "Si una obra social determinada tiene el uno por ciento de los mayores de 80 años en su nómina, es responsable de vacunar ese uno por ciento y recibe el uno por ciento de las vacunas que nosotros recibimos. El resto queda para nuestros vacunatorios". "El calendario de vacunación nacional todos los años distribuye las vacunas a las obras sociales, prepagas y al Gobierno de la Ciudad para que cada porteño tenga la misma accesibilidad a la vacuna. Es una cuestión de equidad sanitaria", justificó.



​Sobre la denuncia de que habrá privilegios para un sector de la población, Quirós aseguró que "cada ciudadano porteño va a tener en cada etapa de vacunación la misma oportunidad de acceder a la vacuna que cualquier otro ciudadano porteño, no importa la condición económica, social, donde viva o qué cobertura tenga". En la práctica, una persona con una prepaga podría optar entre inscribirse por su prepaga o en el sistema público, lo que alguien que no tiene prepaga no podrá hacer.

En el Ministerio de Salud aclararon que no podrán vacunarse quienes residan en otros distritos, pero tengan su prepaga en la Ciudad de Buenos Aires. Por este tema, Quirós también recibió críticas de la oposición porteña.



En relación a la controversia que terminó con la salida de Ginés González García, calificó lo ocurrido como "un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña". Y allí fue cuando le llegó el fuego amigo.



Bullrich le salió a cruce para remarcarle que debía hablar de corrupción y no de un error. "Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error", le planteó. "El ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error", le marcó la cancha.

Le preguntaron por qué no había hablado del tema Larreta y contestó: "La mesa de Juntos por el Cambio, donde está Horacio Rodríguez Larreta, es la que definió el documento del sábado y la conferencia de este miércoles, esa es la línea de Juntos por el Cambio", aseguró, en alusión a la publicación en donde se refirieron a los hechos como un "escándalo de la corrupción en la vacunación".

El cruce podría tomarse como otro entre el ala dura del PRO, que conduce Macri, y la moderada (en relación a los otros), que encabezan Larreta y María Eugenia Vidal. Pero hay algo más: Bullrich suena como la candidata de Macri para presidir la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires, algo que Larreta no termina de digerir.

El jefe de Gobierno tiene entre sus posibles candidatos, justamente, a Quirós, a quien han medido para las elecciones de este año. De no haber un acuerdo entre las partes, podría haber en las PASO una interna entre Quirós y Bullrich. Quizás lo que se vio con las vacunas es solo el adelanto de lo que será esa confrontación entre esos dos sectores.