Schwartzman no estuvo en su nivel y se despidió del Córdoba Open

Diego Schwartzman no pudo ante el español Albert Ramos-Viñolas y luego de perder 1-6, 6-4, 3-6 fue eliminado del Abierto de tenis de Córdoba. Mientras que Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria y Facundo Bagnis cumplieron con su trabajo y se ubicaron en esa instancia gracias a sus respectivos triunfos.

Schartzman no logró plasmar todo su potencial en la cancha montada junto al estadio Mario Kempes, y si bien pareció reaccionar en el segundo set, no tuvo continuidad en el tercero. El español se mantuvo firme en su juego y se llevó el último parcial por 6-3.

En el primer turno, Cerúndolo continuó con su semana soñada al derrotar en el enfrentamiento entre zurdos a Thiago Monteiro, séptimo preclasificado, por 6-2, 2-6 y 6-3 y alcanzó tres marcas muy importantes: es el primer debutante en un cuadro principal de ATP que alcanza las semifinales desde el húngaro Attila Balazs en Bucarest 2012; es el argentino más joven en acceder a dicha instancia desde Juan Martín Del Potro en Adelaida 2007 (18 años, tres meses y once días); y, a sus 19 años, tres meses y doce días, es el tenista más joven entre los cuatro mejores de un certamen del circuito desde el italiano Lorenzo Musetti (18 años, siete meses y 14 días) en el ATP 250 de Sardinia en 2020.

“Fue un gran partido, dejé todo en la cancha y pude aprovechar sus errores. Ahora me enfocaré en descansar y recuperarme para mañana. Estoy muy contento, vengo en una semana intensa y linda”, valoró el menor de los hermanos Cerúndolo, que se asegurará ingresar directamente al Argentina Open como Special Exempt (lugar destinado a los semifinalistas de ATP en la semana anterior).



Su rival por un lugar en la final será Federico Coria, que sorprendió al vencer por 6-3 y 6-2 al francés Benoit Paire, segundo preclasificado, y también hará su estreno en unas semifinales de ATP. “Cumplo el sueño de jugar una semifinal de un torneo en Argentina, hace un tiempo no lo hubiese ni imaginado. Me gusta correr bastante y por ahí me sienta un poco mejor su juego, le saco la paciencia y genero que se equivoque”, analizó Coria el triunfo contundente ante Paire, rival al que había sorprendido en la segunda ronda del pasado Roland Garros.

La tercera alegría albiceleste de la jornada la brindó Facundo Bagnis, que saltó también desde la qualy a las semifinales. El santafesion no tuvo inconvenientes para vencer por 6-1 y 6-2 al eslovaco Jozef Kovalik y ahora tendrá un desafío enorme si quiere llegar a la primera final ATP de su carrera: el día que cumplirá 31 años y después de haber sido 55 en el ranking mundial, jugará ante el ganador del choque entre Schwartzman y Ramos, que cierra la jornada en el predio Kempes de Córdoba.