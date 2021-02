Lautaro Martínez anunció que renovará con Inter de Italia

El delantero argentino Lautaro Martínez señaló este sábado que va a renovar contrato con el Inter de Italia y que descarta irse al Barcelona de España, equipo al cual estuvo muy cerca de emigrar en el libro de pases del pasado verano europeo, según reveló prensa italiana.



En una entrevista a la Gazzetta Dello Sport, Martínez, exRacing y jugador del seleccionado argentino, aseguró: "Estoy cómodo en Milán y al menos me quedaré una temporada más en el Inter". El jugador, que suma 117 cotejos y 47 tantos en Inter, agregó: "No me voy, prorrogaré mi contrato pronto. Mi plan es quedarme mucho tiempo aquí".



De esa manera el goleador bahiense descartó a los posibles pretendientes que vengan a por él en el próximo mercado y especialmente descartó a Barcelona: "Me quisieron hace un año. Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decir lo cerca que estuve de ir a jugar a ese club".



Finalmente, Martínez admitió que habló sobre el tema de la transferencia con el entrenador del inter Antonio Conte: "Le dije que no se preocupe, estoy centrado en el Inter. Ahora Barcelona para mí es solo pasado, me quedo en el Inter por mucho tiempo".



Inter es el actual puntero de la serie A italiana con 53 puntos a cuatro del Milan, que está segundo. Lautaro suma 13 tantos en el certamen a cuatro del goleador del equipo el belga Romelu Lukaku que suma 17, conformando una gran dupla de ataque en el equipo milanés.