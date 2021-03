Las vacas estaban en el campo del vecino

El ex diputado provincial en la década del 90 y dirigente radical Hernán Agú y su hijo Emilio fueron detenidos ayer en la ciudad de Vera, acusados de haber participado del robo de centenares de cabezas de ganado que fueron halladas en campos de su propiedad. Por el hecho también fue detenido Leonardo Balsaretti, encargado del campo donde se hallaron vacunos con las marcas identificatorias adulteradas. Los tres quedaron alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIX de esa localidad, a la espera de la audiencia imputativa que será el próximo paso judicial.

Las órdenes de detención fueron firmadas en la noche del sábado por los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier, y fue ejecutada en la mañana de ayer. Los tres hombres van a ser imputados por el crimen de abigeato triplemente agravado por la participación de tres o más personas, por la adulteración de marcas y señales y por la participación de personas entendidas en la actividad. Ahora será la Oficina de Gestión Judicial la que deberá fijar día y hora para la audiencia imputativa en la que los fiscales informarán los indicios que tienen para justificar las detenciones y, de ser convincentes, habrá una segunda audiencia, para que pidan la prisión preventiva de los sospechosos.

El caso es conocido en Reconquista como "El robo del siglo" ya que tan solo la empresa del italiano Domingo Iannuzzi -uno de los mayores productores de hacienda de la Argentina- denunció que le faltan "casi 2.000 animales vacunos". Sin embargo, a eso se suma que, producto de la investigación, en el campo de Agú también encontraron hacienda de la sucesión Flores, familia chaqueña que también produce carne en el norte santafesino.

La denuncia fue radicada el pasado 19 de febrero y el 21 del mismo mes se realizaron los allanamientos en los campos “La Nochera”, del abogado Hernán Agú, y en “El Lío”, bajo explotación de su hijo, Emilio Agú. Allí se secuestraron 152 animales en los que detectaron posibles anomalías en marcas y señales, algunas mediante acciones calificadas como "muy burdas, muy evidentes, imposibles de ocultar" ya que se hicieron "sin tocar marcas de Iannozzi o le colocaron encima la marca de ellos, sin registrar operaciones de compra", relata el sitio web ReconquistaHOY.

En una entrevista radial a ese mismo medio, los Agú ya contemplaban la posibilidad de ser detenidos debido a la gravedad del delito y las evidencias innegables, aunque dijeron que no actuaron con dolo sino que fueron víctimas de la confianza dispensada. En ese sentido, Emilio dijo estar "consternado" y que fue víctima de "una estafa", pero no quiso identificar al supuesto autor. Según explicó, compró la hacienda a gente de la zona y delegó en personas de extrema confianza el manejo de la marca, por lo que, expresó: "Me encuentro ante una administración infiel, me han hecho eso de una forma muy burda". Por su parte, su padre, Hernán Agú, es abogado y fue diputado provincial por la UCR en los años 90. Rosario/12 no pudo confirmar el nivel de actividad partidaria que tenía por estos días en el departamento Vera. Aseguró que tiene "toda una vida de andar por derecha y respetando la ley" y no descartó que pueda tratarse de "algún error" pero negó la comisión de un delito.