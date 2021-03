Las principales definiciones de Alberto Fernández en el Congreso

* “Esta es la oportunidad que tengo de hablarles a cada argentino y argentina, de decir francamente lo que pienso (…) Llego con mis convicciones intactas, mi corazón abierto de quien pueda reconocer errores.”

* “Pudimos dar pasos significativos de la pandemia que aún nos asola (…) No teníamos ni vacunas para prevenirla ni remedios para eliminarla cuando nos atacara”

* “No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado, un sistema de salud quebrado que mantenía cerrado hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos retiradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua.”

* “Enfrentábamos críticas. Primero de los que reclamaban enfrentar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde los que negaban la existencia de la pandemia y nos señalaban como parte de un complot internacional para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper el protocolo impuesto con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que solo buscaba preservar la salud del pueblo.”

* “He sufrido con cada fallecimiento. Para mí, quienes perdieron la vida con esta pandemia nunca fueron un número ni una estadística. Siempre fueron seres humanos con historias personales.”

* “Debimos enfrentar a esos mismos sectores que pretendieron desmoralizar a ciudadanos medios, hablando también de la ausencia de una estrategia económica. Aquel reproche fue y es definitivamente inmerecido.”



* “El fluido diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales permitió el año pasado que casi la totalidad del empleo asalariado encuadrado en convenios tuviera los aumentos salariales establecidos por la paritaria.”



* “Durante el primer trimestre de 2020 la pobreza aumentó de 35,5 a 40,9. Es una situación grave que vamos a revertir.”



* “Desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor al que acordamos contractualmente dosis de la vacuna Sputnik V. En febrero recibimos vacunas de Astrazeneca y en los últimos días un millón de dosis de Sinopharm de China. Sabemos que hay dificultades en la producción, pero conocemos muy bien las dificultades que atraviesa el mundo por la escasés y el egoísmo. Hoy el 10 por ciento de los países acapara el 90 por ciento de las vacunas."



* “Seguiremos trabajando incansablemente y consiguiendo las vacunas (…) En este plan, las reglas son muy claras: si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que esas reglas habían sido transgredidas me he encargado de recabar la información pertinente, aún cuando en lo personal me causaron mucho dolor, y tomé las decisiones que correspondían."

* "Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad."



* “No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bienintencionadas, como tampoco llegué para dejarme aturdir con críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo, profundizando las heridas que como sociedad cargamos.”

* “La pirotecnia verbal solo nos aturde y confunde. A lo largo de este año algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo lanzando petardos cargados de falacias.”



* “Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaron solicitadas acusándonos de haber impuesto una ‘infectadura’. Muchos blasfemaron contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. ‘Que se la apliquen sus votantes’, bramaba uno de ellos. Otros nos acusaron penalmente por envenenar a la población. Al poco tiempo, alzaron sus dedos acusadores con que el supuesto veneno que suministrábamos era insuficiente.”



* "El primer análisis introspectivo que esos sectores debieran hacer tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos el gobierno. Guardo la esperanza que hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que derrumbaron."

* "También albergo el deseo de que quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en que dicen querer desarrollarse."

* "No habrá campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgar racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos."

* “No dejaré por un instante dejar de trabajar para ser el presidente de una Argentina unida. La inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que vamos por la recuperación del país. Con diversidad, con más y mejor democracia, con participación social y ciudadana vamos a lograr nuestros objetivos.”



* "El Gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande del FMI. Los 44 mil millones de dólares recibidos se esfumaron antes de que asumiéramos. Es imperioso que no permitamos nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables."



* "El problema no ha concluido. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el FMI. Un endeudamiento singular por el monto y plazos de reparto pactados por el gobierno anterior."

* "A una Argentina en default, el Fondo le otorgó un préstamo de 55 mil millones de dólares, el más alto de su historia. De esa cifra se desembolsaron 44 mil millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida al mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces."



* "Sabemos por boca del mismísmo presidente del BID que en sus días de director del FMI impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de eu reelección."



* "Endeudar al país de ese modo, permitir que los fondos hayan ido a la más asombrosa fuga de divisas y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoches (…) no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado."

* "Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar el país es necesario que endeudar no sea gratis (…) por eso he instruido a las autoridades permanentes a que inicien una querella criminal para determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La inquietud parece ser acompañada por el mismo FMI."



* “El acuerdo con el FMI al que finalmente lleguemos será el resultado de todos los tópicos que aquí se han mencionado. No queremos apurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre.”



* "No va a haber ningún ajuste que caiga sobre las espaldas de nuestro pueblo. Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante. El diálogo ha sido muy respetuoso (…) No hay más lugar para ajustes recesivos. El acuerdo será enviado al Congreso Nacional."



* "Si alguien cree que me insulta llamándome ‘peronista’, solo quiero decirle que me enorgullezco."

* "Ninguna sociedad crece empobreciendo los salarios. Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios con los sectores sindical y empresario. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación (…) Es necesario que el salario le gane a la inflación.”

* "Creemos en el diálogo. Pero eso no significa que el Estado resigna sus potestades legales y menos cuando hablamos del alimento y desarrollo de nuestro pueblo."



* "El aumento de las tarifas de luz y gas se convirtieron en un martirio para los argentinos (en el gobierno de Macri). Las empresas distribuidores obtuvieron cuantiosas ganancias (…) sin que el estado les exigiera un plan de inversiones. Llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo es lograr tarifas diferenciales, según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio."



* "La incertidumbre de no saber cuánto va a llegar de luz y gas, ha llegado a su fin. Enviaré al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos con el objeto de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a los ingresos en pesos."



* "Avanzaremos en una nueva ley de financiamiento educativo, recuperando la más importante experiencia de la ley creada durante el gobierno de mi querido y siempre recordado Néstor Kirchner. Retomaremos la convocatoria de debatir una nueva ley de educación superior."



* "El trabajo de seguridad resulta impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron los trabajadores de las fuerzas federales. Decidí revertir la deuda salarial histórica de esas fuerzas."

* "Hemos sido inflexibles ante los casos de violencia institucional y hemos devuelto a las fuerzas federales el paradigma de derechos que le corresponde en una democracia. Las fuerzas federales tienen funciones claramente establecidas. No serán utilizadas para carreras políticas ni espectáculos mediáticos. Las fuerzas federales son auxiliares de la Justicia, no son juezas de la sociedad."

* "El Poder Judicial de la nación está en crisis. Es el único poder que pareciera vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado paga el impuesto a las ganancias."



* "En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone."

* "En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica la doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación."



* "Observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y montar extorsiones. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara."



* "Se detectó la visita del presidente de la Casación al entonces presidente Macri, días antes de dictar sentencia contra quienes eran sus opositores políticos. Hubo decisiones judiciales llamativas como el otorgamiento de un per saltum (…) Todas estas duda que se mezclan con otras me obligan a reflexionar sin tapujos sobre cómo está funcionando la institución judicial".

* "Viendo todo esto y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, pido al Congreso con muchísimo respeto que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución (…) No para interferir en sus funciones sino para que se cumpla el rol que han asumido."



* "La Cámara baja tiene un proyecto de ley vinculado a la selección del titular del Ministerio Público. Sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todas a ese organismo."



* "Elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del código de procedimiento civil y comercial. También enviaré un proyecto de ley para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Consultaré con los gobernadores la creación de un tribunal federal de garantías. Propiciaremos el establecimiento del juicio por jurado de delitos grave."



* "En esta hora histórica urge reinstalar la confianza en la Justicia (…) Terminemos con las condenas o absoluciones dictadas en función de una preferencia o presión de factores de poder."



* "Hay quienes se sorprenden de que hayan diferentes posiciones en nuestro gobierno. Cuanta mayor unidad haya en pos de la reconstrucción, mayor diversidad habrá en la unidad. La unidad es sinfónica. El diálogo con todos los sectores es el modo en cual construiremos la Argentina con justicia social."

* "De esta pandemia debe nacer un mundo mejor, una mejor Argentina. El querido Papa Francisco nos ha convocado a hacerlo. Es ahora o nunca (…) Cuando hayamos controlado la pandemia, verán que el salario real se incrementa, aumentará la producción, el crédito, las exportaciones. Y también después de la pandemia podremos ver y recuperar todas las dimensiones de nuestra vida social."

* "Quiero agradecer a la sociedad por habernos acompañado activa pero solidariamente en uno de los años más difíciles de nuestra historia. Nadie se salva solo. En la unidad y solidaridad están las claves. Quiero ser recordado como un argentino que un día fue presidente y fue capaz de servir a su pueblo sembrando la mejor de las semillas que un ser humano pueda sembrar: la unidad, más allá de las diferencias."