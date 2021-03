Color, expectativa y esperanza frente al Congreso

Sin invitados, con una limitada cantidad de legisladores asistiendo de manera presencial y sin acompañamiento multitudinario en las calles, la apertura del período 139º de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación se vio fuertemente limitado por la pandemia. A pesar de que las organizaciones políticas, sociales y sindicales habían cancelado la movilización a pedido de Alberto Fernández, una cincuentena de personas se acercaron igual a la puerta del Congreso por la mañana para manifestar su apoyo al Presidente.

Un vallado interminable que atraviesa la Avenida Rivadavia divide en dos la Plaza del Congreso. Policías, uniformados y de civil, resguardan las vallas, atentos y alertas frente a los pocos curiosos que se acercaron a ver el gran despliegue de Seguridad que fue organizado por la apertura de la Asamblea Legislativa. "¿Cuándo es el discurso?", se pregunta en voz alta una señora de 77 años que hace varios minutos está rondando alrededor de las vallas, ávida de encontrar otros compañeros. Se llama Mercedes, acaba de venir de la Legislatura porteña con un cartel que dice "No al proyecto en Costa Salguero", y asegura que "con Alberto y Cristina está empezando a salir el sol".

Agrega que "se está volviendo despacito a lo que era antes, ellos siguen generando identidad, orgullo de ser argentinos", asegura, sonriente detrás de su doble barbijo, mientras saca fotos con una vieja Blackberry que, asegura, funciona solo para eso.

A unos metros de distancia, Mónica Giménez, trabajadora de la Fuerza Aérea, dice que pensó que "iba a haber más gente". A su alrededor hay varias personas, en su mayoría familias, que se acercaron a ver los caballos de la Policía Montada.

"Yo vine porque tengo espíritu de partido y lo quiero apoyar a Alberto. Hay muchas cosas que todavía no se han concretado, pero hay que darle tiempo porque está todo muy difícil", reflexiona Mónica y agrega: "La vacunación VIP me defraudó. En todos los gobiernos hay gente que hace el mal y así no se puede avanzar".

En las cercanías de la entrada del Congreso, las banderas de las agrupaciones políticas cumplen el rol testimonial de las columnas que, por pedido del mismo Alberto Fernández, no asistieron a manifestar su apoyo durante la apertura de las sesiones ordinarias.

De todos modos, pegados al vallado que los separa de la puerta del palacio legislativo, hay un grupúsculo de cuarenta personas que integran agrupaciones como Barrios de Pie, Liberación Popular, Sutep y la Martín Fierro. Están, incluso, los y las militantes de "Cannabis al Congreso", una campaña por la legalización de la marihuana para todos sus usos. Mientras esperan que llegue Alberto Fernández y el resto de la comitiva, algunos activistas de la campaña están cantando "Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara".

"Nosotros vinimos a hacerle el aguante a Fernández. Pero necesitamos que este año sea mejor, que mejore la situación laboral y se responda a la necesidad de la gente muy humilde. Hay demasiada gente en la calle. Este año esto tiene que terminar", cuenta Gissela, militante de Martín Fierro, que se vino desde Ezeiza con su pareja, Sergio.

"Hubo vacunados VIP pero no están vacunando a los maestros. Creo que Alberto debería hacer foco en la Salud de los chicos y los maestros", agrega Sergio. A unos metros de distancia hay una bandera de Barrios de Pie Capital, el sol pega fuerte y las militantes se mojan e hidratan con unas bolsitas de agua que están repartiendo desde el Congreso.

"Nosotros vinimos a apoyar al Frente de Todos. Es importante el comienzo de la sesión en el Congreso por políticas y leyes que nos incluyan. La aprobación del Aborto Legal fue un avance", suma Walter, referente de Barrios de Pie y cooperativista. "Hubo un avance en términos de distribución de la riqueza, sobre todo con el IFE y el ATP y los planes que se dieron, pero se demoró la implementación del impuesto a la fortuna", reflexiona y, finalmente, se muestra esperanzado por la creación del Consejo Económico y Social: "Creo va a ser un ámbito en el que vamos a poder crear políticas muy importantes desde el consenso"".