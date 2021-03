Salta: inicio de clases con una escuela tomada y docentes varados

El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Salta trajo consigo la visibilización de las diferentes realidades que se viven a lo largo del territorio. Mientras que en Capital hubo un acatamiento flojo al paro, que apenas llegó al 20%; en el norte salteño, las escuelas permanecieron cerradas e incluso, el colegio Misión Wichí N° 5235, de Rivadavia Banda Sur (en el departamento Rivadavia), fue tomado por los padres de los estudiantes y otros miembros de la comunidad.

Además, se sumó el pedido desesperado de docentes que trabajan en la escuela albergue del paraje Cortaderas, en el departamento de Iruya. Uno de las maestras se enteró a la llegada a la institución que era contacto estrecho de una persona contagiada de la covid-19, por lo que al verse imposibilitados de volver por los difíciles caminos de acceso, pidieron al gobierno provincial que les envíe un vehículo, o de ser posible, el helicóptero, para realizarse los hisopados.

"Las escuelas se encuentran cerradas y son diversos los motivos, pero lo cierto, es que se está desnudando el sistema educativo de la provincia", dijo el maestro Samuel Huerga, presidente de la Mesa de Conducción de uno de los sectores de los Docentes Autoconvocados. En Salta hay dos grupo de Autoconvocados, pero ambos coincidieron en llamar a un paro por 5 días, a concluir el viernes.

Un ejemplo de la desprolijidad del Ministerio de Educación de Salta resultó lo que pasa en el colegio Misión Wichí de Rivadavia Banda Sur, en donde miembros de la comunidad ya habían anunciado a Salta/12 que iban a tomar del edificio si no había respuestas a sus pedidos. Antes de la pandemia, la comunidad educativa de esa institución, que tiene 5 años y a la que concurren 236 alumnos, venía reclamando por la la falta de recursos humanos y económicos.

Ahora, con virus mediante, en la escuela no se nombró al personal de mantenimiento, y tampoco cuenta con partidas para la compra de insumos que permitan la limpieza y la higiene ambiental de la institución. De acuerdo al listado que realizó la cartera educativa de Salta, la escuela no figura en la distribución del dinero para los elementos de bioseguridad.

“Se suponía que tenían que nombrar al personal de servicio de mantenimiento pero hasta el día de la fecha no los han nombrado”, afirmó el secretario de Asuntos Indígenas del municipio, Bernardino “Chaile” Pizarra. Por el momento, la escuela se mantiene gracias al trabajo que realizan vecinos del municipio sin remuneración alguna, pero “con la esperanza de que algún día los nombren”, contó Pizarra, quien también es cacique de la comunidad Misión Wichí.

En uno de los carteles que colocaron en la entrada del colegio, se leía: "Salta nos discrimina, ¿dónde está el derecho a la educación, la salud y la seguridad?". En otros carteles también se repetía el reclamo de insumos de saneamiento, la designación de una planta docente acorde a la cantidad de estudiantes, y de personal de limpieza y el envió de fondos para desmalezar el predio. "Basta de mentiras y engaños a las comunidades indígenas", decía otro.



De acuerdo a lo contado por Huerga, la mayoría de las escuelas de los departamentos de Rivadavía, Orán y San Martín están cerradas. Los motivos son casi los mismos y van desde la falta de ordenanzas, de suministro de agua y arreglo en los sanitarios, o la adhesión al paro. De acuerdo a estimaciones de Autoconvocados, al menos el 70% de la docencia del Chaco salteño se sumó a la medida de fuerza, acordada durante el último fin de semana.

"Todo eso te expresa la crisis de la educación porque no están dadas las condiciones de inicio del ciclo lectivo", aseguró Huerga. Si bien el Ministerio de Salud emprendió un relevamiento para saber qué escuelas no abrieron, según Huerga, este no contempló aquellas instituciones que adhirieron al paro con otros reclamos, como el pedido inmediato de vacunas, nombramientos y el rechazo al acuerdo salarial del viernes último.

Para el maestro, todo el inicio del ciclo lectivo es una "ficcionalización". "El alumno que llega a la escuela no lo va a hacer todos los días y tampoco puede tomar clases virtuales porque no tienen insumos tecnológicos ni conectividad", como es el caso de muchas de las escuelas del norte salteño, explicó.

La vocera del otro de los sector de Autoconvocados, Silvia Di Piazza, indicó a Salta/12 que el acatamiento en Capital llegó al 20%. Mientras que en Metán fue el más alto, registrando el 100% y lo mismo sucedió en Anta. El resto de los departamentos se ubicaron entre un 30% y 50%.

En Capital, a la salida del primer día de clases

Por otro lado, en la Capital el regreso a la presenciabilidad fue tranquilo. La mayoría de las escuelas sólo tenían al inicio de la jornada largas filas para poder ingresar a la institución y la mayoría, lo hizo siguiendo los niveles de grado.

Docentes varados

Por la tarde de ayer, se conoció que al menos 4 maestras que trabajan en una de las escuelas albergues del paraje Las Cortaderas, en Iruya, se encuentran varadas.

De acuerdo a lo que contó Huerga, la familia de unas de las maestras se comunicó con él para informarle que a la llegada a la escuela, una de las docentes recibió el llamado de un familiar de su círculo más cercano para informarle que había dado positivo a la covid-19. Las maestras pidieron que se les envíe un vehículo, o de ser posible, el helicóptero de la provincia para realizarse los hisopados o cumplir con el aislamiento en mejores condiciones.

"En la salita del lugar no tienen para hacerse el hisopado y por eso, están pidiendo que los saquen de Cortaderas; además, porque no tienen como afrontar la situación en el paraje", explicó Huerga. Una habitante de Cortaderas que escribió en el perfil del docente dijo que las maestras permanecen aisladas, que se encuentran bien de salud y que están en permanente contacto con personal sanitario.

El grupo de docentes compartió durante horas el transporte vehicular pues muchas vienen desde otras localidades. Además, porque son de la misma burbuja. "Están preocupados", dijo el presidente de la Mesa de Conducción. Los familiares y las propias docentes pidieron que no se difundan sus nombres.

Huerga informó que continuarán visitando las escuelas y realizando reuniones en las distintas plazas. El próximo sábado su sector realizará una asamblea en Capital, mientras que el sector de Di Piazza llevará adelante una movilización el miércoles en distintos puntos de la provincia. En este caso la asamblea fue convocada para el viernes en el departamento de Cafayate.