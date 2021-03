Lucía Cámpora: "El panorama de las políticas de género en Ciudad es preocupante"

“De un 16 por ciento es el ajuste en Asistencia a Víctimas de Violencias en la Ciudad de Buenos Aires, las trabajadoras de la Línea 144 continúan precarizadas y el Gobierno porteño no cumple con la ley de Centros Integrales de la Mujer (CIM)”, publicó en redes esta semana la legisladora porteña del Frente de Todxs, Lucía Cámpora, después que Horacio Rodríguez Larreta cerrara vía Zoom la inauguración de sesiones ordinarias de la Legislatura con la frase “Armamos un plan de gobierno con perspectiva de género”, y con una liviandad que alarma, en el contexto de pandemia y recrudecimiento de las violencias en la Ciudad.

“Nos preocupa el funcionamiento de los CIM, sostenidos con muchísimo esfuerzo por las compañeras que trabajan en esos espacios. La Ley de creación de CIM prevé que debe haber uno por comuna o uno por cada 50 mil mujeres, y hoy eso no se está cumpliendo”, dijo la legisladora a Las12. “Además, a lo largo de este año de pandemia han estado en su mayor parte cerrados: creemos que es una política sumamente desacertada”. Sobre la situación de las trabajadoras de la Línea 144, que hace años denuncian situaciones de precarización, Cámpora remarcó la urgencia de fortalecer esa estructura para su funcionamiento pleno. “La línea es nacional, pero en la Ciudad tiene su propio dispositivo de atención telefónica, y en ese sentido presentamos proyectos en la Legislatura para reforzar los equipos de trabajo.” A esto se suman, agregó, los datos gravosos del recorte en el presupuesto 2021 del 16 por ciento en Asistencia a las víctimas de violencias, “y que la Ciudad no tiene y no prevé un refuerzo y un acompañamiento económico para aquellas mujeres que denuncian situaciones de violencias como sí tiene, por ejemplo, Nación, a partir del programa Acompañar. En la Ciudad, la única alternativa es el subsidio habitacional, que sabemos que es muy escueto”. En términos amplios de las políticas de género, la legisladora lamentó la demora institucional de la Ciudad, de casi un año, en adherir a la Ley Micaela. “Y que una vez sancionada también costó y sigue costando garantizar la plena implementación. Así que los anuncios de Rodríguez Larreta de este lunes, sonaron más bien a eslogans. Esperemos poder ver medidas concretas vinculadas con la cuestión de género en la Ciudad, pero por el momento el panorama para nosotras es preocupante.”