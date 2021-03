Suecia: al menos ocho heridos por un ataque con arma blanca

Según la información recogida por la prensa local, este miércoles a las tres de las tarde, un hombre de unos 20 años atacó con un cuchillo a varias personas en el barrio de Bangardsgatan. La vocera de la Policía, Angelica Israelsson, explicó que hay dos heridos de "gravedad".



Las fuerzas de seguridad dispararon contra el presunto autor del ataque, quien recibió un impacto en una de sus piernas y fue trasladado a un centro sanitario. Al momento, no se conoce su estado de salud.



Las autoridades, que desplegaron un operativo de vigilancia en el hospital, calificaron al suceso como un "intento de asesinato" e indicaron que se investiga un "presunto delito terrorista". No obstante, Israelsson señaló que "el motivo aún no está claro" porque el hombre "aún no ha sido interrogado".

Por su parte, los servicios de inteligencia suecos consideran la amenaza terrorista como elevada. El país ha sufrido dos atentados en los últimos años.

En 2017, un solicitante de asilo uzbeko a quien le rechazaron su demanda mató a cinco personas al embestirlas con un camión robado en Estocolmo. Fue condenado a cadena perpetua en junio de 2018.

En diciembre de 2010 un hombre intentó un ataque suicida con una bomba también en la capital del país, pero solo causó heridos leves.