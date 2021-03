Liberaron a Yolanda Vargas y piden su absolución

El juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, decidió ayer la libertad de Yolanda Vargas, la madre de 26 años que se encontraba detenida en esa ciudad luego de que la fiscala Claudia Carreras la imputara como responsable de la muerte de la hija de 6 años y el hijo de 4, en un incendio de su precaria vivienda de madera y chapas, en el pueblo de Colonia Santa Rosa.

El magistrado se reunió con la joven el miércoles, luego de que ella le enviara un manuscrito con un pedido de audiencia. Ayer se conoció que finalmente el juez decidió no hacer lugar al pedido fiscal de prisión preventiva.

Organizaciones sociales junto a la familia de Vargas realizaron desde las 11 un corte en las calles Belgrano y Mitre en la capital salteña para pedir por su liberación, ahora la consigna es por su absolución y esa exigencia se destacará en la marcha del 8 de marzo, día de las mujeres trabajadoras.



Oyarzú ya había rechazado en un primer momento el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva pero aceptó la detención que tenía un plazo previsto de 15 días. Vargas obtuvo la orden de libertad ayer al mediodía y después de los trámites legales de rutina pudo salir alrededor de las 17 para retornar a su pueblo en Colonia Santa Rosa.

Vargas sigue imputada por "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo". Este viernes, se espera la declaración testimonial del jefe de Atención Primaria de la Salud de Colonia Santa Rosa y el lunes próximo, la de la agente sanitaria que la visitaba con frecuencia y llevaba el control de las vacunas y el estado de salud y nutricional de niño y la niña que fallecieron en el trágico incendio.

En el escrito al juez, Vargas le pidió que la reciba para conocer su situación legal, ya que habían pasado los 15 días iniciales de detención y continuaba en esa condición. La mujer le expresó que se sentía "destrozada" por la pérdida de su hijo y de su hija y además fue judicializada.

"Mis hijos eran todo para mí. Tengo que cargar con el dolor, encima sola en este lugar sin poder llorar. No tengo la contención de mi familia ni nada. No sé qué buscan si yo nunca dejé de cuidar de ellos. Fui madre y padre. Trabajé duro para poder sacar adelante a mi familia, que no me fue fácil porque no tengo, no tuve el apoyo de nadie", expresó la joven.

La prima de Yolanda, Fernanda Vargas, contó a Salta/12 que recibieron la noticia de la libertad "con mucha emoción" mientras realizaban el corte en la Capital. "Es lo que estábamos esperando desde el 9 de febrero", manifestó. "Mañana tenemos una conferencia de prensa en la Legislatura, vamos a marchar el lunes con el pedido de absolución", adelantó.

Esta conferencia se hará en conjunto con el movimiento de mujeres y disidencias de Salta que anunciará la marcha del 8 de marzo. La joven extendió el agradecimiento a quienes les han brindado apoyo, y sostuvo que la libertad obtenida y la lucha por la absolución es "un paso más para que se haga justicia".

La familia Vargas dijo que Yolanda recién podrá empezar el duelo por sus hijos. Por ello optó por no hablar aún con los medios porque todavía "está en shock".

En la causa interviene el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y de Kolina, Hernán Mascietti, quien había pedido la libertad. También acompañó la defensa el abogado Pablo Cardozo Cisneros, por pedido de la familia de Vargas.

"Entiendo que el juez se ha sensibilizado con la causa, la escuchó a Yolanda en una audiencia que tuvo ayer y dispuso la libertad. Fue la lucha de todo un colectivo, de los compañeros de Yolanda que pelearon por esto. Las marchas seguramente sirvieron", contó Cardozo Cisneros a Salta/12.

Los abogados señalaron que ahora lo importante es la defensa de Vargas pero estiman que denunciarán a su ex pareja, Elías Tarifa, quien los había abandonado cuando nació el niño de 4 años, pero que fue denunciante ahora.

Este hombre en realidad había denunciado a la actual pareja de Vargas, por supuesto maltrato a la niña, cuando ocurrió la tragedia del incendio, la fiscala decidió acusarla a ella. En la causa también declaró la actual pareja de Tarifa, contra Vargas.

Desde la defensa y sus familiares señalaron que la joven era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, que no le pasaba la cuota alimentaria ni se ocupaba del cuidado de los hijos. En Colonia Santa Rosa, de hecho, se hicieron varias marchas con gran cantidad de vecinos y vecinas que se solidarizaron y pidieron por su libertad.

La referenta del Partido Obrero, Gabriela Jorge, dijo a Salta/12 que hace dos días "recién se dio lugar al pedido de asistencia psicológica para Yolanda. Vamos a pelear para que tenga una vivienda. El Estado tiene que resarcirla frente a un proceso irregular y armado", manifestó.