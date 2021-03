Alberto Fernández: "Todo lo que dijo Cristina es verdad"

El presidente Alberto Fernández respaldó este viernes el alegato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa dólar futuro y subrayó que todo lo que denunció en su exposición "es verdad" y que "es incomprensible" que la causa siga abierta.



En ese marco, el primer mandatario mencionó dos causas "paradigmáticas, como son la de dólar futuro y el pacto con Irán", y consideró que "es incomprensible que estén abiertas esas causas", ya que "hace dos años que están para pasar a juicio oral y no empiezan porque saben de la debilidad de la imputación".



Al ser consultado por el canal de noticias C5N sobre las críticas de la oposición hacia la expresidenta, el jefe de Estado afirmó que "no pueden tratar a Cristina de mentirosa porque todo lo que dijo es verdad".

"Cuando se quedan sin argumentos ensucian. Son ellos los que no pueden explicar ante la historia lo que han hecho. Lo que les molesta es que Cristina les diga la verdad", enfatizó, tras participar de un acto en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Sobre el contenido de la causa dólar futuro, Fernández acentuó que "uno puede estar en desacuerdo con esa medida política, pero eso no es un delito", así como "uno puede estar en desacuerdo con que gente se haya vacunado en el Ministerio de Salud, pero eso no es un delito". Y recalcó que "la política debe dejar de judicializarse y la justicia dejar de politizarse".

En una extensa y contundente exposición, la vicepresidenta apuntó en duros términos contra el Poder Judicial, no solo por la causa que la llevó a exponer ante la sala I de la Cámara Federal de Casación, sino que habló de un "sistema podrido y perverso", que "no puede seguir comportándose como una corporación".

"Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Son responsables de lo que pasó y lo que está pasando en la república Argentina", describió con la voz quebrada, en referencia a la llegada de Mauricio Macri al poder.

En relación al diagnóstico de la Justicia, el Presidente aclaró este viernes que "hace tiempo" viene planteando el tema, incluso "cuando no estaba en buenos términos con Cristina (Fernández de Kirchner) ya planteaba que era algo escandaloso", por eso consideró que "ha llegado el momento en que alguien empiece a revisar lo que ha pasado en la justicia".

"El mal funcionamiento se ve cuando uno quiere adoptar un chico, cuando se hace una demanda por daños y perjuicios, cuando una quiebra tarda 20 años en declararse, cuando los femicidios están prenunciados y ningún fiscal y juez los evita", describió.

Por último, dejó un mensaje para la Cámara de Diputados: "Yo le pedí al Congreso que tome cartas en el asunto. Yo no debo investigar cómo funciona la Justicia sino el Congreso. Creo en el Estado de derecho. Creo que el que ha cometido un delito debe ser castigado. No creo en las detenciones preventivas arbitrarias y creo que hay un sinfín de causas que se promovieron con fines exclusivamente políticos".

Campaña de vacunación

En un acto que encabezó en Ituzaingó junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Fernández celebró que Argentina haya pasado el primer millón de vacunados contra el coronavirus y contrastó todo lo hecho para dar respuesta a la pandemia con lo realizado durante los cuatro años de gestión macrista.

El mandatario recordó que el sistema de salud fue "derruido" en la gestión de Juntos por el Cambio y dijo que no piensa callarse acerca de "cómo han destruido la salud pública".

"Dijeron barrabasadas de la Sputnik V. Lograron asustar a mucha gente y les hicieron creer que estábamos inoculando veneno, que la vacuna era peor que el virus", señaló, en alusión a "los agoreros de siempre", tras recorrer el operativo de vacunación contra el coronavirus en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.



Asimismo, añadió que desde los medios de comunicación se intentó confundir a la población, al punto de hacerle creer a la gente que la revista científica The Lancet podía aprobar las vacunas. "Uno se vio sometido a tener que dar discusiones asombrosas", advirtió.

Al volver a hablar del escándalo de la vacunación irregular, el jefe de Estado reiteró que ante las críticas opositoras decidió ser uno de los primeros en inocularse para generar confianza.

"Entonces le pedí a Axel (Kicillof) que se la diera él para empezar a inspirar confianza. Después, cuando fue autorizada, me vacuné yo, Ginés, Cristina, Daniel (Gollan) para inspirar confianza. Y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados VIP como si lo hubiéramos hecho a escondidas y lo único que hicimos es mostrarle al público que nos estábamos vacunando para terminar con la objetiva difamación que decía que no era confiable la vacuna", subrayó.