Uno de cada cuatro trabajadores de la salud de la Ciudad no fue vacunado

La polémica en torno al ritmo y criterio de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires continúa escalando. Tras el fallecimiento de dos médicos por coronavirus, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que en el distrito porteño "hay vacunas para las prepagas, pero no para el personal de salud".

"La Ciudad recibió 216 mil dosis, pero solamente aplicó 106 mil; con el agravante de que el 27 por ciento de los trabajadores de la Salud no fue inmunizado", explicó a Página/12 el coordinador de Salud de ATE, Rodolfo Arrechea.

El fallecimiento de María Rosa Fullone, médica del Hospital Fernández que se negó, según la cartera sanitaria, a recibir la Sputnik V en una primera instancia, y de Carlos Sereday, jefe de Cirugía Plástica del Hospital Municipal de Quemados, ubicó a las autoridades porteñas nuevamente en el centro de las críticas. Desde el sindicato remarcaron que el gobierno de Rodríguez Larreta "no promovió la vacunación" y además avanzó en un proceso de "privatización" de las dosis.

“En ningún momento alentó la vacunación, es más, tuvieron un discurso muy resbaladizo”, explicó Arrachea en relación a la posición ambivalente del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Asimismo, resaltó que "priorizaron a los afiliados de siete prepagas para que les den la vacuna sin respetar las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación", mientras que uno de cada cuatro trabajadores de la Salud aún no recibió la primera dosis.



"El discurso de la Ciudad siempre fue de mayor apertura y nosotros tuvimos 19 enfermeros, camilleros, un administrativo y siete médicos que perdieron la vida. No queremos salir a trabajar para perder la vida", concluyó Arrechea.

Además, los trabajadores aseguran que muchos hospitales continúan con faltantes de material de protección sanitaria y denuncian fallas en la infraestructura hospitalaria y falta de personal.



Dos médicos fallecieron esta semana

La médica María Rosa Fullone, de 56 años, murió este jueves tras permanecer internada por coronavirus desde el 19 de febrero; mientras que Carlos Sereday, de 65, jefe de área del Hospital de Quemados, falleció el sábado pasado.



"Fullone era médica generalista del Servicio de Emergencias del Hospital Fernández, había entrado en la primera tanda de vacunación por estar en la primera línea de atención, pero no quiso vacunarse y después tomó turno para el 23 de febrero, pero el 19 se enfermó con Covid", informó el Ministerio de Salud porteño.



Por su parte, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, explicó que "cuando apareció la publicación de la revista The Lancet, María Rosa decidió vacunarse y tenía turno para el 23 de febrero, pero el 19 empezó con los síntomas".



La especialista en Dermatología fue parte de un grupo de profesionales que optó por no aplicarse la vacuna cuando comenzó el esquema dispuesto por la administración porteña con la llegada de las primeras 1.400 dosis de la Sputnik V.



La médica tuvo una insuficiencia respiratoria, ingresó a terapia intensiva y cuando estaba mejorando, tuvo una hemorragia cerebral y falleció el viernes.



En tanto, Sereday murió el sábado pasado en el Sanatorio Mater Dei, adonde había sido internado 20 días antes por una falla respiratoria, y luego de haber cursado la infección por coronavirus en enero con un cuadro grave.



Con más de 30 años de trayectoria, Sereday era médico especialista en cirugía reparadora y quemados, así como también miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica e integrante activo de Burn Care and Reconstructive Surgery Medical Group.