MATAFUEGOS

Agentes de Control y Convivencia realizaron ayer a la madrugada una inspección en la cantina de la Familia Abruzzesa, en Santiago al 1300 y clausuraron el lugar por no cumplir con los protocolos sanitarios, pero al momento de pegar la faja, el titular del local vació un matafuego frente a ellas. En el lugar estaba presente el ex secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, quien quedó en medio de la tensión y fue increpado por el dueño del vehículo en el que se trasladaban las agentes. En un video que circuló por redes, se ve como el hombre comienza a insultar al ex funcionario, mientras una de las inspectoras muestra cómo quedó el interior del vehículo cubierto con el polvillo extintor de incendios. Asegurado confirmó que es familiar del dueño del comercio y que intentaba contenerlo. .