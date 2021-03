Novedades de Amazon Prime Video, DirecTV y Apple TV

* Este jueves a las 22 Direct TV estrenará Staged. La elogiada comedia protagonizada por la dupla de David Tennant y Michael Sheen, acerca de dos actores que intentan ensayar una obra teatral en medio de la cuarentena. Producida por Infinity Hill –la usina audiovisual de Axel Kuschevatzky-, la entrega ya tiene confirmada una segunda temporada por la BBC.



* Amazon Prime Video anunció la realización de The Devil’s Hour, entrega de terror que contará con la producción de Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who y Drácula). La historia tendrá como protagonista a Lucy Chambers, una mujer que cada noche se despierta exactamente a la emblemática y siniestra hora de las 3:33 AM. Instante que, según los mitos urbanos, se abre un portal al infierno. Y eso no es todo, vive en una casa embrujada con un hijo retraído, una madre fuera de sí y la vinculan con una serie de asesinatos brutales. ¿Y si adelanta el reloj?



* Nicole Kidman producirá Roar, una antología dirigida únicamente por mujeres que tendrá lugar en Apple TV +. Junto a la actriz de The Undoing actuarán Cynthia Erivo, Alison Brie y Merritt Wever. La serie, basada en un libro de cuentos de la irlandesa Cecelia Ahern, contará de ocho episodios de media hora que hurgan en mujeres que se sobreponen a las adversidades.



El personaje

Yetta Rosenberg de The Nanny (Ann Morgan Guilbert). La olvidadiza abuela de la protagonista, fumadora empedernida, amante de las ropas brillosas y el escolazo. Buena suerte en el juego y en el amor, pues al final se casó con Sammy, un pianista de soul encarnado por Ray Charles.