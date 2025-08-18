A través del Decreto 584/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y su reemplazo por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo descentralizado que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado. Incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV).

La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte absorberá casi todas las funciones de la ahora disuelta CNRT, excepto la planificación y estructuración del transporte automotor urbano, suburbano e interurbano de pasajeros y de carga, de jurisdicción nacional y todas las tareas de habilitación, inscripción, control documental de cada operador del sistema y el dictado de normativa técnica, las cuales estarán en la órbita de la Subsecretaría de Transporte Automotor.

En concreto, estará a cargo de la fiscalización y control de concesiones viales, servicios de transporte automotor y ferroviario (pasajeros y cargas); aplicación de sanciones ante irregularidades y promoción de acciones judiciales si corresponde; gestión de reclamos de usuarios y elaboración de informes técnicos e investigaciones sobre accidentes; cobro de tasas y aranceles de control; suspensión o caducidad de permisos; y resolución de conflictos por acceso abierto ferroviario y fiscalización del mantenimiento de infraestructura ferroviaria.