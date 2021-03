Tres profesoras de la UNTREF denuncian acoso y despidos arbitrarios por parte del coordinador de una carrera

Tres docentes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) denunciaron haber sido despedidas de manera arbitraria luego de que una de ellas, según aseguró en su denuncia, fuera acosada por el coordinador de la Licenciatura en Artes Electrónicas. Según denuncian, el coordinador les comunicó que no seguirían a cargo de la materia que dictaban desde 2019 en enero de este año, un mes después de que Marina Rieznik, titular de la cátedra, rechazara una más de las múltiples invitaciones a salir que había recibido del coordinador durante 2020. Por los hechos, el Comité Interdisciplinario de Violencia de Género de la Universidad inició un sumario administrativo para investigar la situación.

"La primera situación fue en enero de 2020. Me pidió que lo acompañara a llevar a artistas de Corea que estaban en el país a un salón de tango. Al volver, me llevó a mi casa en auto y avanzó para intentar besarme", comenzó a relatar Rieznik en diálogo con Página/12. "Entonces le dije que no, que yo estaba en pareja y me bajé. Pensé que se había zarpado y que iba a quedar todo claro, pero todo el año siguió mandándome mensajes inapropiados e invitándome a salir a pesar de mis continuos rechazo", continuó.

Según contó la docente, doctora en Historia por la UBA e investigadora del Conicet, el propio denunciado la contactó en enero de 2019 para ofrecerle la materia Pensamiento Tecnocientífico. Rieznik armó su equipo con Carla Lois y Laura Esteras, las otras docentes que se quedaron sin trabajo, y fueron contratadas a partir del primer cuatrimestre de 2019: "Siempre estuvimos contratadas de manera irregular, nunca tuvimos nombramiento efectivo. A fines de 2019, él nos prometió que nos iban a nombrar y, además, nos ofreció dos materias más para el segundo cuatrimestre de 2020, diciendo que estaba muy conforme con nosotras", señaló.

Sin embargo, en agosto del año pasado les comunicó que ni los nombramientos ni las dos materias se harían efectivas, según contó Rieznik. "Después de eso nos preparamos normalmente para volver en el primer cuatrimestre de 2021, pero en enero, un mes después del último mensaje en que volví a rechazar su invitación para salir, nos enteramos que estaba buscando otros docentes para nuestra materia", agregó.

Al enterarse de esa búsqueda, Rieznik se comunicó con el mismo coordinador: "hemos redefinido lo que estamos necesitando", fue la respuesta que obtuvo. A partir de entonces, las docentes decidieron hacer público lo sucedido y radicar la denuncia en el Comité de Violencia de Género de la Universidad. "Se abrió un sumario en el que aporté las pruebas, capturas de pantalla de los mensajes y mails, además de dos testigos que puse a disposición", explicó la investigadora del Conicet.

"Si él no hubiera sido quien definía mi contrato y mi sueldo, yo hacia un escándalo desde el primer momento, pero tenía poder de decisión sobre mi trabajo y el de mis compañeras", sostuvo Rieznik. En este sentido, aseguró que, además de pedir que las reincorporen a sus puestos laborales, espera que "este tipo de mecanismos no sucedan más, no puede ser que el mismo señor que te acosa decida tu sueldo y la manera de contratarte".

En un comunicado firmado por Fernando Leguizamón, director de Asuntos Jurídicos de la UNTREF, la Universidad informó que, tras recibir la denuncia, se dispuso la apertura de un sumario administrativo "que oportunamente precise las circunstancias, esclarezca los hechos y la eventual comisión de irregularidades, con propuesta de sanciones disciplinarias en tanto corresponda". Frente a las denuncias de las docentes por las irregularidades en sus desvinculaciones, la Universidad se defendió asegurando que las tres estaban contratadas solo por los cuatrimestres en que dieron clases, "venciendo sus respectivos contratos en 31/07/2019 y 31/07/2020".

También la galería de arte "Ruth Benzacar", que actualmente exhibe obras del mismo denunciado, publicó un comunicado en el que indicó que se encuentra "atenta" a la resolución por parte de la UNTREF para proceder a tomar "todas las medidas necesarias para acompañar su decisión final".

Informe: Santiago Brunetto