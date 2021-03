Los docentes van al paro

El gremio Amsafe rechazó la oferta de aumento salarial del 35% realizada por la Provincia y decretó un paro por 48 horas para el lunes y martes. De este modo, las clases comenzarían recién el miércoles. Más de 24 mil docentes de los 19 departamentos votaron y definieron por pocos votos de diferencia ir hacia el rechazo de la propuesta, que se impuso con 12.657 sufragios contra 11.576 a favor de la aceptación. El principal cuestionamiento pasa por la cantidad de tramos en los que se extiende la oferta y los plazos fijados, no así el porcentaje. Se aguarda por una nueva oferta en los próximos días, y en caso contrario no iniciarán las clases el lunes como estaba previsto. Quienes inclinaron la balanza a favor del no fueron los maestros nucleados en Amsafe Rosario: 3136 rechazaron el ofrecimiento y se mostraron a favor de una medida de fuerza por 48 horas.