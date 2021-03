Derivan a Comodoro Py la denuncia por las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo

La jueza en lo Criminal y Correccional, Yamile Bernán, se declaró incompetente y derivó al fuero federal porteño una denuncia contra referentes de Juntos por el Cambio por presunta "incitación a la violencia", a raíz de los episodios acontecidos en la marcha opositora del 27 de febrero último, cuando la oposición colocó bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias con cadáveres en Plaza de Mayo.



La magistrada le dio la razón al fiscal Juan Pedro Zoni, quien dictaminó el pase del caso a Comodoro Py al entender que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el artículo 212 del Código Penal, que reprime a quien "públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, según informaron fuentes judiciales.

La intervención opositora con objetos que simulaban ser "bolsas mortuorias" tuvo lugar en la reja frente a la sede de la Casa de Gobierno. Cada una de ellas llevaba los nombres de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el Embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, "Los vacunados de Ginés" y "El hijo de Moyano", entre otros.



Bernán envió el caso a sorteo de un juzgado federal al compartir el criterio del fiscal y sostuvo que "las conductas a analizar son las manifestaciones -verbales y físicas- y expresiones de odio, tendientes a promover actos de violencia -que incluyen la muerte- de un sector del arco político nacional, entre los que se encuentran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y referentes de dicho sector".



"Es justamente esta indeterminación de los actos de violencia que se reprochan haber sido incitados el 27 de febrero de este año frente a la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos -entre otros lugares destacados del país-, que se dirigen contra un grupo de personas que tampoco se encuentra debidamente identificado", agregó la magistrada.



Asimismo, sostuvo que "se suma, indudablemente, el grado de perturbación al desenvolvimiento social que podría traer aparejada una conducta como la analizada, cuando es dirigida contra el Presidente de la República Argentina, lo que torna la cuestión de un particular interés nacional y ratifica la necesidad de intervención del fuero federal".

En la denuncia se pidió investigar como presuntos autores a actuales funcionarios públicos de Juntos por el Cambio, entre ellos el senador Martín Losteau y los diputados Mario Negri, Fernando Iglesias y Cristian Ritondo. Además, la denuncia presentada por el "Instituto Independencia" se dirigió hacia la referente del PRO Patricia Bullrich y a José Luis Espert.

Tras los hechos, la exministra de Seguridad, que expresa el ala más dura de Juntos por el Cambio, llegó a cruzar a Estela de Carlotto, al cuestionar las críticas de la referente de Derechos Humanos. "Yo no le doy autoridad moral", afirmó la dirigente semanas atrás.

A pesar de los hechos de violencia, en diálogo con Página|12 Estela de Carlotto se propuso seguir luchando por el camino de memoria, verdad y justicia. "Felizmente la maldad no me contagia, ni me deprime. Me duele, eso sí, pero al día siguiente reacciono con más fuerza para seguir hablando con la verdad, que es lo que hacemos hace 43 años con mis compañeras, las Abuelas", expresó.