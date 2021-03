Superclásico: Boca y River esconden las formaciones 

Luego de un 2020 sin Superclásicos, Boca y River volverán a verse este domingo las caras en la Bombonera por segunda vez en 71 días, cuando se enfrenten en un nueva edición del histórico cruce, en el marco del interzonal de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 18.00 en La Bombonera, con arbitraje de Facundo Tello de TNT Sports y Fox Sports Premium.

Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de enero, Boca y River se midieron en el mismo escenario y empataron 2 a 2 en un partido correspondiente a la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, que terminaría alzando el elenco xeneize.

Para el choque de este domingo, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo llega en alza tras el aplastante 7 a 1 sobre Vélez, resultado que renovó los ánimos del equipo luego de las dudas dejadas en las presentaciones anteriores.

Sin embargo, más allá de la contundencia mostrada en el estadio José Amalfitani, Boca, que tiene 8 puntos y está a uno de los líderes de la Zona B -Lanús, Independiente y Vélez-, probablemente no repetirá el equipo para jugar con River.

En ese sentido, dos de sus principales figuras, Edwin Cardona y Carlos Tevez, sufrieron lesiones en las prácticas que los harán llegar con lo justo al partido o, en el peor de los casos, no jugarlo. El delantero tiene un esguince de tobillo, mientras que el volante colombiano sintió una molestia en uno de sus cuádriceps.

Ambos serán esperados hasta último momento, pero Tevez parece ser el que tiene más chances de los dos de estar desde el arranque. Las opciones de Russo para reemplazar a Tevez y Cardona podrían incluir un cambio de esquema, para dejar atrás el 4-3-3 que venía utilizando y que le dio muchos réditos en la goleada a Vélez.

Si Cardona no llega, podría reemplazarlo Alan Varela, por lo que Gonzalo Maroni pasaría a tomar el rol de conductor, en vez de ir por la banda.

En cambio, por Tevez hay tres posibilidades: Franco Soldano, Ramón Abila o Luis Vázquez, el delantero goleador de la Reserva dirigida por Sebastián Battaglia, que ayer perdió 1-0 ante River.

Otra duda de Russo pasa por la defensa, donde debe definir si incluye a Carlos Izquierdoz, recuperado de una lesión intercostal, o mantener a Lisandro López. En tanto, Marcos Rojo, el único refuerzo que llegó a Boca para esta temporada, será convocado y estará por primera vez en el banco de los suplentes.



Maidana, titular en River

El entrenador millonario, Marcelo Gallardo, parece tener todo más claro y, si bien optó por no revelar el once inicial, dijo el pasado viernes en conferencia de prensa que ya definió el equipo en su cabeza. "No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé a los futbolistas", explicó el Muñeco.

El elenco de Núñez viene de caer como local con Argentinos Juniors (0-1) por un agónico golazo de Gabriel Florentín en lo que fue su segunda derrota en el certamen, tras perder en el debut visitando a Estudiantes (1-2). Con seis unidades, el conjunto millonario quedó a seis del líder de la Zona A, Colón, que encabeza la tabla de posiciones con 12, puntaje ideal producto de cuatro victorias.

Frente a esto, River necesita un triunfo para no perderle pisada al "Sabalero" y para eso Gallardo realizará dos modificaciones en relación al equipo que cayó con el "Bicho". La primera sería en defensa, donde el experimentado Jonatan Maidana será titular por primera vez desde su regreso para ocupar el lugar de David Martínez -de floja labor con Argentinos-, mientras que Fabricio Angeliri regresará en su posición de lateral-volante en lugar de Alex Vigo, por lo que Milton Casco se correrá al carril derecho.