Kicillof: "Meterse con mi familia es una actitud mafiosa"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que con la denuncia realizada por tres dirigentes de la oposición contra su esposa "se cierra así el triángulo del lawfare entre Clarín, Comodoro Py y el macrismo". "Hay una parte del Poder Judicial que tiene conexión con el macrismo, con los medios de comunicación macristas y los servicios de Inteligencia", aseguró el mandatario provincial y calificó al ataque contra su familia como "una actitud mafiosa".

Axel Kicillof se enteró el viernes por la noche sobre la presentación judicial que realizaron Yamil Santoro, José Luis Patiño y Rodrigo Forlenza contra su esposa, acusándola de arrogarse atribuciones de funcionaria pública. Ante esa circustancia, el gobernador se expresó a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguró que "la denuncia es un absurdo sin pies ni cabeza, como tantas otras. Ni siquiera tiene que ver con la campaña de concientización para la vacunación” continuó en el hilo, asegurando que el objetivo de toda la puesta judicial es “ensuciarme a mí, a mi familia y a la campaña de vacunación de la Provincia de Buenos Aires”.

Al respecto también habló en el programa Toma y Daca en AM 750, en el cual también conversó sobre la vacunación en la provincia, la causa del dólar futuro y la denuncia penal contra Mauricio Macri por la deuda con el FMI. Ante la pregunta del periodista Mariano Martín, se refirió a que la denuncia “absolutamente ridícula” venía de parte del macrismo: “no sólo un denunciador serial (Yamil Santoro), sino integrantes del macrismo formalmente y ante las instituciones (como el diputado nacional Patiño), así que ya es un tema político de nuestra oposición”, en pleno año electoral.

“Me resulta absolutamente repugnante, una actitud cobarde y casi mafiosa perseguir, amenazar y meterse con mi esposa, con mi familia”, señaló Kicillof, y sostuvo también que mientras en la provincia se lleva a cabo una campaña de vacunación, “el PRO está haciendo una campaña sucia”, con evidente objetivos electorales. “Este tipo de cosas son para ganar una tapa de un diario, para ensuciar, para perseguir, para hacer lo que han hecho cuando fueron gobierno, antes de serlo y ahora que son oposición”, enfatizó.

Durante la entrevista radial, el gobernador bonaerense volvió a explicar que Sarlo había sido consultada, a través de un tercero en común, en el marco de una convocatoria a personalidades reconocidas para fomentar la campaña de vacunación en la provincia, y ante la desconfianza creciente en la vacuna contra el coronavirus. Si bien, finalmente, la campaña de concientización no se realizó. Además, señaló que no solo su esposa no le ofreció ninguna dosis a la escritora --remarcando que no se veían hacía 20 años y que no existía ningún tipo de relación entre ellas--; sino que la misma Sarlo se había desdicho de su expresión “por debajo de la mesa”.

“El episodio triste que protagonizó Sarlo ya está terminado, pero se ve que le quieren sacar más jugo”, añadió Kicillof, en referencia a los denunciantes que volvió a relacionar directamente con el macrismo, pero también al sector del periodismo que publicó sobre el tema en forma de fake news. “Si no hubiese un sistema judicial politizado, no duraría un segundo”, añadió sobre la denuncia.

“Seguramente vendrá ahora una nueva tapa difamatoria en los diarios”, había escrito el gobernador en las redes sociales. Pero aseguró que “no nos van a asustar ni vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo: vacunar, reconstruir y poner en marcha la provincia”.

Macri y el FMI

Al ser consultado por la denuncia penal a que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por procedimientos aplicados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Kicillof dijo que se trató "del préstamo más grande de la historia de la Humanidad" y se hizo sin cumplir con los pasos administrativos.