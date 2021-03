Burbujas, alcohol y huelga

Después de un año sin clases presenciales, los alumnos santafesinos vuelven hoy a las aulas para dar inicio al ciclo lectivo 2021 con protocolos adaptados por la pandemia. Sin embargo, el retorno será parcial: sólo se dará en escuelas privadas y recién el miércoles en las públicas debido al paro de 48 horas decretado por Amsafe en rechazo de la oferta salarial de la provincia. Durante la mañana habrá una concentración del gremio en Plaza San Martín, en unidad con ATE Rosario. Desde el gobierno provincial anunciaron que recurrirán “a los mecanismos legales que estén a su alcance para garantizar la educación en el territorio provincial" y hasta deslizaron la posibilidad de aplicar un descuento de haberes por los días de clases que se pierdan.

Si bien los primeros y últimos grados de las escuelas primarias y secundarias ya retomaron la presencialidad para las clases de apoyo y revinculación, esta semana será el turno de los cursos restantes. En la provincia funcionarán protocolos generales que todas las escuelas deben cumplir para garantizar el distanciamiento social pero cada institución debió adaptarlos a la cantidad de estudiantes y las condiciones edilicias que tienen. En ese sentido, se determinó que las burbujas de alumnos funcionarán por semana y no dentro de un mismo día, es decir, una semana irá una burbuja y la siguiente le tocará a otra, y no dos en distintos momentos de una misma jornada.

Sin embargo, esta lógica de funcionamiento no encaja con la realidad de muchas escuelas que no tienen margen edilicio para adaptarse y todavía están buscando clubes u otros espacios en los alrededores donde alojar burbujas de alumnos que no entran en el edificio escolar. En algunos casos –la secundaria del Complejo Gurruchaga es uno de esos ellos–, los estudiantes tendrán clases presenciales solamente una semana por mes debido a la cantidad de burbujas que tienen que formar por el alumnado que manejan.

El inicio de las clases no será para todos en el día de hoy debido al paro de 48 horas votado por los docentes públicos nucleados en Amsafe en rechazo a la oferta salarial del 35% de aumento en tres tramos realizada por el gobierno provincial -que sí aceptaron los maestros del sector privado representados por Sadop- y por las condiciones de retorno a la presencialidad. De esa manera, hoy inician una jornada de lucha con una concentración a las 10.30 en la Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación, en unidad con ATE Rosario. Para la semana que viene está prevista una nueva medida de fuerza de 48 horas para los días 23 y 25 de marzo si no se mejora la oferta antes.

“Pese a la insistencia de larga data de las y los docentes y estatales durante 2020 acerca de la necesidad no sólo de recomponer salarios, sino de garantizar un retorno seguro con inversión en infraestructura y creación de cargos, Omar Perotti y el Ministerio de Educación no oyeron”, expresó el gremio a través de un comunicado. Con respecto a la oferta salarial, denunciaron que “no sólo no permite recuperar los entre 6 y 10 puntos perdidos ante la paupérrima paritaria 2020, sino que, como está planteada, volvería a dejar atrás de la inflación proyectada para 2021 al sector educativo y otras áreas dependientes del Estado provincial”.

Por su parte, desde el gobierno provincial adelantaron que van a recurrir “a todos los mecanismos legales para garantizar la educación en Santa Fe". Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, quien explicó que "si bien la Ley de Paritaria no prevé el instrumento de la conciliación obligatoria, si faculta a la cartera laboral para instar la intervención de la Comisión Federal de Mediación". De todas maneras, el titular de la cartera laboral confió en que esta misma semana "se dejen sin efecto las medidas de fuerza”. Al mismo tiempo, el funcionario provincial aseguró que tienen “una responsabilidad que es garantizar la educación para lo cual se llevarán adelante todas las medidas que la ley prevé para este tipo de situaciones”, y en ese marco aclaró que espera “no tener que llegar al descuento de haberes por los días de clases que se pierdan".