De la maratón "100pre Simpson" a los spin-offs decadentes

#HacelaSimple ¿Querés groove? Hay temas nuevos de Dharma y Flora (El recuerdo) y de Limón (Cliché de ruido). ¿Preferís las canciones? Hay estrenos de N4hi (No soy un ángel, con feat de Matías Candia) y de Nicolás De Sanctis, guitarrista de Indios (Sólo la lluvia hoy te entiende). ¿Algo más colgado? El trío platense Franca sacó Salve, y los pampeanos Las Sombras pelaron Lo que guardan tus ojos.

#CualquieraPuedeGooglear Clic en verso: el dúo El Aura, del poeta Osvaldo Vigna y el músico electrónico Federico Melioli, comparte los primeros episodios de Electropoesía, crossover poético-musical en nueve capítulos con colaboración de artistas visuales como Gabriela Antenzon o Augusto Zanella. Clic enfiestado: las itinerantes fiestas Bresh tienen gira cordobesa con ediciones en Arroyito (20/3), Córdoba (23/3) y Río Cuarto (27/3). Clic de solo lectura: Sr Flavio publicó nuevo libro, Los textos Silver Tape, con impronta autobiográfica, musical, skater y surfer, a través de la editorial Piloto de Tormenta.

#Pantallazos Sale maratón de Los Simpson, con 100 episodios en continuado desde el 19/3 a las 20, durante todo el fin de semana (Star Channel, ex Fox). Y Makoto Tezuka, hijo del creador de Astroboy, dirige The Legend of the Stardust Brothers, película de culto sobre la cultura pop japonesa de los '80 (18/3, Mubi).

#DeCatálogo Diego Demarco abrió nuevo spin-off de Los Auténticos Decadentes con su segundo disco solista, Hola... qué tal!!, que reúne nueve canciones y participación de Diego Tuñón (Babasónicos) y compañeros decadentes como Moska Lorenzo o Mariano Franceschelli. También hay lanzamientos del músico y productor rosarino Charlie Egg (Electropopulista, con once pistas de EDM instrumental y flashero) y de lxs rockers necochenses Los Inciertos (su sexto álbum, La flecha intergaláctica).