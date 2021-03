Mirtha Legrand se acerca a la pantalla 2021

Tras un año recluida por la pandemia, el regreso de Mirtha Legrand a la televisión argentina está más cerca. El Trece confirmó que las nuevas temporadas de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand se estrenarán el sábado 27 y domingo 28 de marzo, respectivamente. Claro que esa no será la fecha en la que la Señora volverá a hacerse cargo de sus históricos ciclos, ya que los programas continuarán siendo conducidos por su nieta Juana Viale. Según se informó, el retorno de Legrand a la conducción será recién una vez que reciba la segunda dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa con la que la inocularon la semana pasada. Y por más que no se confirme, es casi seguro que cuando pueda la conductora más longeva de la TV sólo animará el ciclo de los domingos al mediodía.

“Yo quiero vacunarme. Me pondría la Pfizer”, había dicho Legrand en su última participación televisiva, el 19 de diciembre pasado, cuando fue entrevistada por su nieta, que la reemplazó como conductora de su programa. Ya fuera por ideología o por haber sido víctima de la campaña anti vacuna rusa, la conductora dejó constancia de su preferencia en un momento en que la Sputnik V era muy cuestionada. Pese a sus deseos, finalmente hace una semana Legrand recibió la primera dosis de la Sputnik V. "Yo conozco gente que no quiere vacunarse. ¿Qué esperan? ¿la muerte?", dijo el día de su cumpleaños 94, convirtiéndose en la vocera de la campaña de vacunación más impensada. Incluso para ella.

Más allá de la confirmación de las fechas de estrenos de los ciclos, lo cierto es que es un hecho que el regreso de Legrand a la TV será paulatino. En un año electoral, no querrá perderse organizar el juego discursivo desde su mesa televisada, cada vez menos camuflada ideológicamente, en pensamiento propio y en invitados. Es por eso que Legrand sólo volverá a conducir el Almorzando... de los domingos, dejándole a su nieta Viale la emisión de la noche de los sábados. Toda esta planificación está sujeta a la vacunación de Legrand, pero también a su estado de salud para afrontar su trabajo televisivo, luego de un año fuera de la pantalla. Incluso, no descartan la posibilidad de que haya domingos que tampoco diga presente. Lo que es seguro es que no retornará por partida doble.

Desde StoryLab, la productora de Nacho Viale que realiza los programas, anunciaron que este año cambian de estudio: dejarán de salir de “Estudio mayor” para pasar a grabarse en “La Corte”, donde antes tenía lugar el certamen Bailando por un sueño (ahora desde Baires). El cambio de locación le permitirá a los programas contar con una escenografía del doble de tamaño, 105 metros de pantalla y una cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encargará de preparar los platos de la cena y el almuerzo.

