El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, realizó una fuerte crítica hacia el sistema bancario argentino. Aseguró que ponen tasas de interés "para especular", y no para potenciar la producción industrial. Además, cuestionó que no amplíen los servicios financieros, como las tarjetas de crédito. "Están muy acostumbrados a pescar dentro de la pecera", disparó el economista. Las críticas se dan mientras el Gobierno negocia con el sector bancario las tasas de interés de la renovación del programa de cuotas Ahora12, en donde los bancos reclaman que suban más de 15 puntos.

La cartera que conduce Kulfas trabaja en estos días para la renovación trimestral del Ahora12, que vence el 31 de marzo. Los bancos reclaman que las tasas de interés suban al 37 por ciento, en línea con la inflación, y terminar con el período de gracia de tres meses, que permite a un consumidor realizar una compra y empezar a pagar un trimestre más tarde.

Kulfas cuestionó las políticas de tasas de interés del sector bancario en una entrevista con radio El Destape. "Los bancos tienen que estar al servicio de la producción y no al revés. No es la industria que tiene que entregar parte de su rentabilidad al servicio de la especulación financiera”, afirmó. También, recordó que durante la pandemia les pidieron que generen herramientas para dar liquidez a las empresas. "La respuesta que daban los banqueros fue que no le iban a prestar a nadie, porque después las empresas no les iban a poder devolver. Fueron semanas muy tensas", recordó.

Actualmente, el promedio de la tasa de interés del Ahora12 es del 20 por ciento, inferior a la inflación anual, y los bancos reclaman que paguen una tasa similar a los plazos fijos (37 por ciento). Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron a PáginaI12 que lo que no cuentan los bancos en sus reclamos es que hay una parte de su fondeo que lo pagan a tasa cero, porque es caja de ahorro, y por otro lado también se les libera encaje, y la mitad de lo que prestan lo pueden invertir en Leliq, en 38 por ciento.

Según pudo saber este diario, el programa seguirá en forma similar en cuanto a los rubros incluídos. Las cámaras empresarias (Came, Cgera y CAC) aseguran que es crucial para sostener las ventas. Lo que busca el gobierno como novedoso para la próxima edición es ampliar el Ahora12: "Queremos amplificarlo y llegar a poblaciones de menores recursos", había anticipado esta semana Kulfas durante una visita que realizó a la automotriz Toyota.

Además, en la entrevista radial, Kulfas dejó entrever que el sistema bancario podría ser una traba en este objetivo que tiene el gobierno para la nueva edición del programa. "El Ahora12 permite financiar compras para sectores asalariados, como comprar una heladera o refaccionar la casa. Los bancos siempre buscan darle la cuarta tarjeta de crédito a un empleado con un buen sueldo, pero, por ejemplo, en Argentina hay 400 mil trabajadoras formales en casas particulares a las que los bancos no les abren cuentas y no les dan tarjeta de crédito. Yo quiero que ellas tengan tarjeta y se puedan comprar una heladera nueva, un lavarropas", se quejó el ministro.

Por ese motivo es que disparó: "Están muy acostumbrados a pescar dentro de la pecera". El economista anticipó que será un trabajo que se logrará "con regulación y políticas públicas". Según el Banco Central, el conjunto de hogares de menores recursos (quintil 1 y 2) usa primordialmente el efectivo como único medio de pago para sus consumos (85 por ciento en promedio), pese a que en la mayoría de los casos tienen cuenta bancaria donde reciben programas de ayuda social. Además, los hogares con jefas mujeres utilizan menos estos medios que los hogares con jefes varones para abonar el gasto de consumo (22 vs 25,6 por ciento).