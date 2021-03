Alejandro Slokar: "La composición de la Corte Suprema con cinco miembros es insostenible"

El juez de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar opinó sobre el escándalo que envuelve al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, cuestionado por reunirse en varias oportunidades con Mauricio Macri en la Casa Rosada, y consideró que es necesaria su "remoción". También manifestó que una Corte Suprema con cinco miembros "es insostenible" y remarcó la necesidad de una "refundación del Poder Judicial".



"Es necesario un cambio de rumbo y en particular la remoción del Presidente de la Cámara. Acá no hay lugar para distraídos, el linchamiento mediático y la complicidad judicial no se pueden negar", dijo Slokar en declaraciones radiales, en referencia a las acusaciones que pesan sobre el juez Hornos, denunciado por el diputado (y designado ministro de Justicia) Martín Soria.



"Yo no me siento representado por el Juez Hornos y sus explicaciones no nos dejaron satisfechos. Está en manos del Consejo", agregó sobre el argumento que brindó Hornos en una reunión ante los presidentes de las cuatro salas de la Casación, donde dijo que él mantenía una relación social con Macri, que había discutido política judicial, pero que jamás había conversado sobre los casos en trámite en el tribunal.

Ese encuentro, realizado el 18 de febrero pasado, derivó en una serie de protestas de los jueces. Pero la indignación fue mayor unos días después cuando, en una nueva reunión entre Hornos y los presidentes de las salas, advirtieron que esas explicaciones no estaban volcadas en el proyecto de acta. En ese momento, Slokar pidió su renuncia y lo confirmó a los minutos por nota.



En la entrevista radial de este domingo, Slokar también sostuvo que "la composición de la Corte Suprema con cinco miembros es insostenible" por lo que "es difícil no estar de acuerdo con una refundación del Poder Judicial, necesaria desde hace tantas décadas".

La sociedad, indicó, "espera un comportamiento ético por parte del Poder Judicial" y "hay una cuestión de complicidades que no puede existir en la Justicia". Frente a eso, concluyó, "es indispensable vencer el marasmo institucional y defender a la Justicia porque es la única forma de defender el futuro de la democracia".