Novedades de Starzplay, Comedy Central y Warner Channel

* Starzplay anunció el estreno de Confronting a Serial Killer para el próximo 18 de abril. Se trata de otro ejemplar del muy en boga True Crime. El documental narra la relación entre una periodista y un femicida múltiple. Su director es Joe Berlinger, un experto en la materia gracias a producciones como The Paradise Lost Trilogy y Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. La producción tendrá cinco episodios.



* ¿Esperando por la vacuna contra el coronavirus? South Park no es ajeno a la locura global desatada por la Covid-19. El próximo miércoles a las 22.30, Comedy Central Latinoamérica emitirá su segundo especial dedicado al tópico. Además de retratar la pandemia, el capítulo arremeterá contra Q-Anon, el movimiento de ultraderecha conspiranoica. ¿Cartman será su portavoz? ¿Antivacunas animados? ¿Morirá Kenny? Las respuestas, en dos días.

* El próximo jueves a la medianoche Warner Channel estrenará la séptima temporada de Flash. El ya no tan chico más rápido de DC enfrenta un desafío inmediato: liberar a su esposa Iris del mirrorverse, recuperar su hipervelocidad y enfrentarse a la metahumana llamada Eva McCulloch. Dilemas cotidianos de Barry Allen (Grant Gustin).

El personaje

Earn Marks de Atlanta (Donald Glover). El pibe acaba de abandonar la universidad, no tiene trabajo, tampoco techo y es negro. Su contraparte es un primo rapero a punto de pegarla o de quedar estancado como el resto. El dramedy sigue a este sujeto que se mueve por la vida a un medio tono envidiable. No le queda otra. ¿Su lema? “La gente pobre está demasiado ocupada tratando de no ser pobre”.